Kitálalt az elrabolt asszony: "Egy földönkívüli űrhajót vezethettem"

Kétségtelen, hogy az UFO-jelenségek hosszú évtizedek óta izgalomban tartják az emberiséget. A legnagyobb kérdés, amire választ várnak sokan, a következő: léteznek földönkívüliek?
Vannak azonban, akik állítják: nem csak az idegenek létezése nem kérdés, hanem az sem, hogy megtörtént-e már az első "harmadik típusú találkozás". Sőt, akadnak, akik szerint már hosszú ideje járnak a Földre a "kis zöld emberkék", sőt, egyes kormányokkal is jóban vannak a távoli bolygókról érkező lények. Dolly Sarfan is azok táborát erősíti, akik állítják: nem csak hogy léteznek idegenek, de ő találkozott is velük. Sőt, ki is képezték pilótának!
Dolly a Gaia Cosmic Disclosure című UFO-tematikájú beszélgetős műsorában beszélt arról: emberek egy titkos csoportja már átesett a kiképzésen, melynek végső célja, hogy az idegenek és az emberiség közelebb kerüljön egymáshoz. Mint felfedte, az idegenekkel való kommunikációban, illetve az idegenek technológiájának irányításában az érzelmek kontrollálása hatalmas szerepet játszik.
"Mindenféle dolog kárt okozhat ezeknek az űrhajóknak. Ezek nem sebezhetetlenek. Meg kellett tanulnom megfelelően reagálni a dolgokra, főleg, ha nem is tudtam, mi vár rám. Én voltam a pilóta, tudatosnak kellett lennem. Megtanultam kiterjeszteni a tudatom, a tudatosságom. Megtanultam érezni és látni magam körül mindent, 360 fokban" – magyarázta Dolly, hozzátéve: a félelemnek egy ilyen helyzetben nincs helye.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.