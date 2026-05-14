Kitálalt az UFO-szakértő: hátborzongató, ami most jön

Újra fellángoltak az UFO-kkal kapcsolatos találgatások az Egyesült Államokban, miután nyilvánosságra hozták a régóta várt UFO-akták első adagját. A dokumentumok, képek és videók több olyan rejtélyes objektumot mutatnak be, amiket amerikai katonai és hírszerzési szervek sem tudtak azonosítani.

Az UFO-aktákat komolyan kell vennünk.

Az UFO-akták nagy veszélyt jelenthetnek

A Harvard Egyetem ismert asztrofizikusa, Avi Loeb szerint a nyilvánosságra került anyagok után az Egyesült Államoknak két nyugtalanító lehetőséggel kell szembenéznie. A szakértő a The Hill Rising című műsorában arról beszélt: vagy idegen országok rendkívül fejlett technológiájáról van szó, vagy pedig nem emberi intelligencia állhat bizonyos észlelések mögött.

Loeb szerint, ha az objektumokat valamelyik rivális ország fejlesztette ki, az komoly veszélyt jelenthet az amerikai védelemre.

Ez megmutatja a védelmi rendszerünk sebezhetőségét, tehát rendkívül komoly ügyről van szó

– fogalmazott.

Hozzátette ugyanakkor: elképzelhető, hogy az esetek többségének hétköznapi magyarázata van, de akár egyetlen valóban földönkívüli eredetű objektum is történelmi jelentőségű felfedezés lenne. Az akták között szerepelnek FBI-dokumentumok is, amikben egy informátor arról számolt be, hogy 1950-ben egy szivar alakú objektumot látott.

Nyilvánosságra került egy különös videó is, aminek egy fénylő, nyolcágú csillagra emlékeztető alakzat mozog az égen. A felvételen az objektum alakja menet közben látszólag változik. A most kiadott anyagok között Apollo-küldetésekhez kapcsolódó fotók is szerepelnek, amiken furcsa fényeket, „szellemszerű” részecskéket és különös háromszög alakzatokat lehet látni a Hold felszíne fölött. Loeb azonban úgy véli, ezek mögött valószínűleg természetes jelenségek állhatnak, például aszteroidabecsapódások vagy kamerahibák.

A tudós szerint a mostani akták érdekesek, de sok felvétel túl rossz minőségű ahhoz, hogy pontos következtetéseket lehessen levonni belőlük. Azt is hangsúlyozta, hogy több videót és dokumentumot erősen kitakartak vagy szerkesztettek, ezért a nyilvánosság számára jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat. Loeb szerint ennek ellenére komolyan kell venni az eseteket, mert több jelentés katonai személyzettől és hírszerzési szervektől származik, derül ki a Daily Mail cikkéből.