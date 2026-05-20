"Kívül-belül egyaránt gyönyörű volt" - Édesanyja karjai közt hunyt el az angyali kisfiú

Egy mindössze hatéves kisfiú vesztette életét a napokban, miután összeesett, majd nem sokkal később az édesanyja karjai közt meghalt az angliai St Helensben. Az anya, Keeley Timney elmondása szerint a fia, Leo Timney-Peers egész nap nem érezte jól magát, majd az állapota rosszabbodni kezdett, amikor az utcán sétálva hirtelen eszméletét vesztette.

Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a hatéves kisfiú halálát. Fotó: GoFundMe

Összeesett, majd nem sokkal később örökre elment a hatéves kisfiú

Keeley ekkor azonnal megkezdte az újraélesztést a kicsin, amit két járókelő, egy férfi és egy nő vett át, míg a mentő a helyszínre érkezett. Leót ezután a a Whiston Kórházba szállították, ahol a személyzet minden erőfeszítése ellenére még aznap elhunyt. A tragédiát követően a család megrendülten emlékezett meg róla: mint mondták, Leo volt a legkedvesebb, legszeretetreméltóbb kisfiú, akit mindenki szeretett és aki örökké mosolygott.

Jószívű, nyitott, kívül-belül egyaránt gyönyörű volt. Mindig igyekezett boldoggá tenni az embereket: ha valaki ideges volt, ő is az lett

- mondta el a gyászoló édesanya, mialatt egy GoFundMe-oldal elindításával igyekeznek pénzt gyűjteni a kisfiú temetésére és támogatni annak családját, akik továbbra is válaszokra várnak, annak kapcsán, mi okozta Leo tragikus halálát.

Mindenki minden tőle telhetőt megtett, amikor ez a szörnyűség bekövetkezett. Egy férfi és egy nő ment el mellettünk az utcán, és kérdés nélkül rohantak segíteni. Elég sokan vettek körül minket, hogy megpróbáljanak segíteni nekem, miközben Leo a mentőautó hátuljában volt. Mindenki mindent megtett, de senki sem tudott semmi olyat mondani, ami könnyített volna a helyzeten. Még mindig nem tudjuk, miért történt ez

- nyilatkozta Keeley, aki az adománygyűjtő oldalon így emlékezett meg a kisfiáról:

Mindenki, aki ismerte Leót, tudta, hogy ő a legcsodálatosabb fiú. Olyan mosolya volt, amivel bármelyik szobát beragyogta, ahová csak belépett. Soha nem okozott csalódást, amikor arról volt szó, hogy mosolyt csaljon az arcunkra, minden egyes nap. Kimondhatatlanul jószívű volt.

Mindeközben a gyermek iskolája, a Broad Oak Általános Iskola a tragédiát követően egy napig zárva tartott, így emlékezve meg az elhunyt fiúról, míg a Merseyside-i Rendőrség megerősítette a tragikus halált, valamint azt is közölte, a körülmények és okok teljes megállapítása érdekében boncolást végeznek, a vizsgálat pedig folyamatban van – írja a Mirror.