Rohantak a mentők: mérgező növény miatt került kórházba több óvodás

Három-négy mentőautó várakozott az előtt a várpalotai óvoda előtt szerda délben, ahol néhány gyerek kitépett a kerítés mellől egy nárciszt, majd megkóstolták a hagymáját. Ezt követően az egyik kicsi rosszul lett, és hányingerre panaszkodott.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a mentők minden gyereket megvizsgáltak a helyszínen, majd négy kislányt és egy kisfiút szállítottak a gyermekosztályra megfigyelésre. Mindannyian stabil állapotban voltak, jellemzően hasfájás és hányinger volt a panaszuk.
A nárcisz minden része, de különösen a hagymája, rendkívül mérgező, a hatóanyaga a központi idegrendszert támadja meg, ráadásul könnyen összetéveszthető a vöröshagymával vagy a fokhagymával.
Gyomorirritációval, hányással, hányingerrel járhat a nárciszhagyma-mérgezés, nyilvánvalóan attól függően, mennyit fogyasztott belőle a beteg. Már kis mértékben is okozhat toxikus tüneteket, ezért érdemes vele azonnal sürgősségi osztályra menni. Az is fontos, hogy vigyünk mintát abból, amit a beteg megevett”
– mondta el Kanizsai Péter, a Pécsi Tudományegyetem klinikaigazgatója.
Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere megerősítette, hogy a gyerekek jól vannak, de éjszakára még a kórházban tartják őket megfigyelésre. Hozzátette: fenntartóként azonnali vizsgálatot rendelt el, írásbeli tájékoztatást kért, és az intézményvezetővel közösen kivizsgálják az ügyet. Úgy tudni, a rendőrség is nyomozást indított annak tisztázására, történt-e mulasztás az óvodában - hangzott el az RTL Híradóban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.