Rohantak a mentők: mérgező növény miatt került kórházba több óvodás

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 21:05
A helyszínre több mentőt is riasztottak.
Három-négy mentőautó várakozott az előtt a várpalotai óvoda előtt szerda délben, ahol néhány gyerek kitépett a kerítés mellől egy nárciszt, majd megkóstolták a hagymáját. Ezt követően az egyik kicsi rosszul lett, és hányingerre panaszkodott. 

Nárciszhagyma miatt került vitt el a mentő öt gyermeket Várpalotán

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a mentők minden gyereket megvizsgáltak a helyszínen, majd négy kislányt és egy kisfiút szállítottak a gyermekosztályra megfigyelésre. Mindannyian stabil állapotban voltak, jellemzően hasfájás és hányinger volt a panaszuk.

A nárcisz minden része, de különösen a hagymája, rendkívül mérgező, a hatóanyaga a központi idegrendszert támadja meg, ráadásul könnyen összetéveszthető a vöröshagymával vagy a fokhagymával.

Gyomorirritációval, hányással, hányingerrel járhat a nárciszhagyma-mérgezés, nyilvánvalóan attól függően, mennyit fogyasztott belőle a beteg. Már kis mértékben is okozhat toxikus tüneteket, ezért érdemes vele azonnal sürgősségi osztályra menni. Az is fontos, hogy vigyünk mintát abból, amit a beteg megevett”

– mondta el Kanizsai Péter, a Pécsi Tudományegyetem klinikaigazgatója.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere megerősítette, hogy a gyerekek jól vannak, de éjszakára még a kórházban tartják őket megfigyelésre. Hozzátette: fenntartóként azonnali vizsgálatot rendelt el, írásbeli tájékoztatást kért, és az intézményvezetővel közösen kivizsgálják az ügyet. Úgy tudni, a rendőrség is nyomozást indított annak tisztázására, történt-e mulasztás az óvodában - hangzott el az RTL Híradóban.

 

