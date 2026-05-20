Zendayát tényleg lefejezték? Az Eufória legújabb részében végre megkaptuk a választ

Már látjuk a fényt az alagút végén, hiszen már csak kettő epizód van hátra az Eufória 3. évadából. De vajon a sorozat főszereplője, Zendaya is látja azt a bizonyos fényt, méghozzá idő előtt? Az Eufória legutóbbi epizódja amellett, hogy Sydney Sweeney kebleivel szó szerint áttörte a képernyőt, még egy durva, égető kérdést is hagyott bennünk, amire végül most megkaptuk a választ. Figyelem, a cikk további része erősen SPOILER-es!

Az Eufória 3. évadának legutóbbi része után többen nem tudtak aludni az izgalomtól, aggódtak Zendaya sorsa miatt (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Zendayának maga Isten jelent meg

A múlt heti epizód olyan extra cliffhangerrel ért véget, hogy azt még maga Sylvester Stallone is megirigyelte volna. Zendaya karaktere, Rue ugyanis nyakig a homokba temetve csak centikre volt attól, hogy konkrétan elveszítse a fejét. A neten pedig egy hete mindenki azt találgatta, vajon Sam Levinson tényleg kiiktatja a sorozat főhősnőjét már az elköszönő évad felénél. Egy másik HBO Maxon futó sorozat egyébként már egyszer meglépte ezt, szóval nem is lenne példátlan.

Ennyire még a sokat vitatott, több színész által kikosarazott botrányműsorgyártó sem elvetemült, Zendaya él és virul, az Eufória pedig így közel a végéhez észbe kapott és elkezdett némi karakterívet felrajzolni. Rue kapcsán már a szezon elején sejtették, hogy a vallásban lel majd második esélyre, ám ezt a vonalat azóta parkolópályára helyezték, most viszont újból előkerült egy motívum, méghozzá az egyik leghíresebb a Bibliából. Csak ezúttal nem Mózes, hanem Zendaya előtt jelent meg Isten égő fenyér képében.

A Zendaya-filmek és sorozatokban is egyedülálló, bibliai jelenet is látható volt az Eufória részébn (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Összecsapott lezárás vagy megágyazás az Eufória 4. évadának?

Az Eufória 3. évad 6. részét több fanatikus is úgynevezett töltetlékepizódnak bélyegezte meg, ami azért aggasztja különösen a rajongóbázist, mert ezt elvesztegetett időnek tartják a grandiózus finálé előtt, mely így akár könnyen egy összecsapott befejezésbe torkollhat.

És már csak két rész van hátra? Ez mégis mire lesz elég? Ennyi idő alatt lehetetlen, hogy minden szálat elvarrjanak

– fejezte ki aggodalmait egy rajongó.

Sydney Sweeney vajon a nézőknek is integet? Ennyi volt az Eufória? (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Viszont arra, hogy a maradék két epizódra ennyi elvarratlan szál marad, két megoldás is lehet. Az egyik az az, hogy a legutolsó rész játékideje állítólag mozifilm hosszúságú, több mint másfél órás lesz, így némileg több idő jut majd arra, hogy minden karakter méltó befejezést kapjon.