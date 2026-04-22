Szent szöveg mentette meg az életét, de a csonkítást nem kerülhette el – Szellemek vágták le a fülét a híres zenésznek

A japán folklór e híres legendájának gyökerei a XII. századig, a Taira (Heike) és a Minamoto (Genji) klánok közötti véres polgárháborúig nyúlnak vissza. 1185-ben a Dan-no-ura tengeri csatában a Taira-ház megsemmisítő vereséget szenvedett: a harcosok mellett nők, gyerekek és a gyermekcsászár, Antoku is a tengerbe veszett. A Shimonoseki-szoros hullámai azóta a néphit szerint nyugtalan lelkeket rejtenek. A helyiek gyakran látnak kísérteties fényeket, úgynevezett onibi-ket a parton, és hallani vélik a vízbe fúlt szamurájok zokogását. Ebben a baljós környezetben játszódik Hoichi, a vak biwa-művész története, aki az Amidaji-templomban lelt menedékre.

A vak Hoichi a tengerbe veszett Taira-klán bosszúálló szellemeinek zenélt a temetőben.

A testére írt védelmező szútrák láthatatlanná tették, de a füleit kifelejtette a pap.

A kísértet levágta a füleit, így lett a neve Miminashi, azaz Fül nélküli Hoichi.

Hogy őrizte meg a japán folklór Hoichi, a vak zenész történetét?

Hoichi tehetsége kiemelkedő volt, különösen a Heike bukásáról szóló éposz előadásában. Játéka annyira élethűre sikerült, hogy állítólag még a démonokat is megkönnyeztette. Egy este, miközben egyedül maradt a templom verandáján, egy páncélos szamuráj szólította meg. A harcos azt állította, hogy ura, egy magas rangú nemes látni kívánja a művészt. Hoichi követte a szamurájt, és egy díszes udvarban találta magát, ahol előkelőségek előtt adta elő a Dan-no-ura csata történetét. Az előadást hatalmas zokogás és dicséret kísérte, a házigazdák pedig megkérték, hogy hat egymást követő éjszakán térjen vissza.

A templom főpapja azonban gyanút fogott Hoichi éjszakai távollétei miatt. Megbízta a szolgákat, hogy kövessék a vak zenészt. Hoichit a viharos esőben a temetőben találták meg, ahol Antoku császár sírja előtt ült, és megszállottan pengette a hangszerét. Körülötte több száz lidércfény lebegett, ő pedig abban a hitben élt, hogy egy palotában zenél. A pap rájött, hogy Hoichit a Taira-klán bosszúálló szellemei kerítették hatalmukba, akik nem elégednek meg a zenével, hanem magukkal akarják rántani a művészt a halálba.