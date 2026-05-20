Reagált a Tisza Párt alkotmánymódosítására Gulyás Gergely

alaptörvény
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 20:33
szuverenitásvédelmi hivatal, tisza párt, politika, gulyás gergely
Erre hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely
"A Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza" - írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely.

Erre hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely / Fotó: Ladóczki Balázs

Bár a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg.  Az Alaptörvény módosítására benyújtott javaslat, valamint az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslat több kérdést vet fel, mint amennyit rendez. A legaggasztóbb azonban az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlése. Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg. Ebből az következik, hogy a Tisza-kormány el akarja fogadni a migrációs paktumot

- tette hozzá.

Ez ellentétes az ország érdekeivel és ellentétes a Tisza Párt kampányban hangoztatott ígéreteivel is, ami úgy szólt: a Fidesz–KDNP-kormányok által érvényesített szigorú migrációs politikában nem lesz változás.  Aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást

- zárta a bejegyzését.

Mutatjuk Gulyás Gergely posztját!

 

