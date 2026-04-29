Sokkot kaptak a tudósok: nem hiszed el, mit találtak az ókori egyiptomi múmiában

Amikor a Barcelonai Egyetem régészei nekiláttak a feltárásoknak az egyiptomi Al-Bahnasza, azaz az ókori Oxürhünkhosz homokdűnéi között, rutinfeladatra számítottak. Arra azonban senki nem készült fel, hogy egy római kori férfi múmia belsejében nem balzsamozó anyagokat vagy amuletteket találnak, hanem egy darabka irodalomtörténetet. A férfi hasüregéből ugyanis egy gondosan összehajtogatott papirusz került elő, amelyen Homérosz Iliaszának sorai olvashatók.

Egyiptomban talált római kori múmia maszkja, amelyen jól láhatók az ősi egyiptomi és a római kori temetkezési rítusok hatása. (A kép csak illusztráció)

Irodalom a hasüregben: a balzsamozók a belső szervek helyére Homérosz Iliaszának papirusztekercseit rejtették.

Kulturális ötvözet: a lelet bizonyítja, hogy a római korban az egyiptomi rítusok és a művészet szeretete szorosan összefonódtak.

Egyedülálló lelet: ez az első eset, hogy klasszikus irodalmi művet találtak egy test belsejébe helyezve.

A múmia titka: de miért pont Homérosz és miért a hasüregben?

A lelet azért kavarta fel az archeológia állóvizét, mert korábban soha nem találtak még görög irodalmi szöveget mumifikálási kellékként. Bár Oxürhünkhosz híres a papiruszleleteiről, az írások általában a szeméttelepekről vagy a holttestek mellől kerültek elő, rituális varázsigék formájában. Itt viszont valami egészen más történt: a balzsamozók a múmia belsejébe helyezték el az Iliasz második énekét, a híres hajólajstromot.

Ez a rész felsorolja a görög seregeket és azokat a hajókat, amik Trója alá hajóztak. Vajon az elhunyt annyira imádta a görög klasszikusokat, hogy még a másvilágra is magával vitte a kedvenc olvasmányát? Vagy a korabeli „temetkezési vállalkozók” egyszerűen csak elfogyott a töltőanyaguk, és a legközelebbi papírtekercset használták fel? A szakértők inkább az előbbi felé hajlanak: a szöveg jelenléte a műveltség, a társadalmi státusz és a görög kultúra iránti elkötelezettség végső szimbóluma lehetett.

Az Iliász I. énekének 468–473. sorai, a felirat Kr. u. 400–500-ból származik Egyiptomból. (A kép csak illusztráció)

A görög kultúra és az egyiptomi rítusok találkozása

A nagyjából 1600 éves lelet egy olyan korszakról mesél, amikor Egyiptom már régen a római birodalom része volt, de szellemileg ezer szállal kötődött a görög gyökerekhez. Ez a férfi nem elégedett meg a holtak könyvének szokásos formuláival. Őt Akhilleusz haragja és a görög hősök dicsősége kísérte át az ismeretlenbe.