Mesterséges intelligencia által okozott világégés

Így jön el a világvége egy Nobel-békedíjas tudós szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 21:00
Egy láthatatlan ellenség óriási fenyegetést jelenthet az emberiségre. A Nobel-békedíjas fizikus, David Gross szerint a mesterséges intelligencia elhozhatja az apokalipszist. A tézise rémisztő: néhány évtized múlva eljöhet a világvége.
  • David Gross Nobel-békedíjas fizikus szerint közeleg a világvége. 
  • A mesterséges intelligencia gyorsan fejlődik, és emiatt nincs esélye az emberiségnek a túlélésre.
  • Jelenleg kilenc atomhatalom miatt évente 2 százalék esély van egy globális atomháborúra.
  • A fizikus szerint ha az időnként képzelgő MI a katonai fegyvereket fogja irányítani, akkor apokalipszist idézhet elő. 

A legvadabb apokalipszis-elméletek is eltörpülnek amellett, amit a Nobel-békedíjas fizikus, David Gross állít. A tudós nemrég egy riasztó jövőképet tárt az emberiség elé, amit matematikailag is alátámasztott. Ha a mesterséges intelligencia (MI) továbbfejlődik és nem lépünk időben, minden perccel közelebb kerülhetünk a pusztuláshoz.

Mesterséges intelligencia által okozott világvége, a Föld felrobbanása
Egy híres kutató sötét jövőt lát, a mesterséges intelligencia okozhatja a vesztünk Illusztráció: 123RF

Mi történik a mesterséges intelligencia korszakában?

Nem elég, hogy közelít felénk a káosz és a sötétség megtestesítője, a neves fizikus vérfagyasztó elmélete is borzolja a kedélyeket. Tűpontosan kiszámolta, hogy mikor lesz világvége. Szerinte a jelenlegi civilizációnak semmi esélye, hogy kihúzza 2060-ig. A kutatót egy ideje különösen foglalkoztatja az emberiség jövője, és a világpolitikai helyzetet figyelembe véve nincs jó véleménye. Kőkemény modellek alapján jött rá, hogy szerinte a globális feszültségek és az MI rohamtempójú fejlődése katasztrófához vezethet.

Nincs több kontroll?

David úgy véli, teljesen elveszítettük a kontrollt a saját biztonsági rendszereink felett. Ezt azzal magyarázta, hogy bár a hidegháború után fegyverellenőrzési szerződéseket írtak alá a nemzetek, egy százalékra csökkentve az atomkatasztrófa esélyét, az elmúlt évtizedben egyetlen nukleáris szerződés sem született. David számításai szerint jelenleg évi 2 százalék esély van egy globális atomháború kitörésére. 

Ez évente egy az ötvenhez esély. A várható élettartamunk évi két százalékos kockázat esetén mindössze körülbelül 35 év

– kongatta meg a vészharangot a fizikus, kiemelve: a helyzet egyre rosszabb, mivel jelenleg 9 atomhatalom van a világon, és háborúk dúlnak több országban is. 

Hallucináló robotok nyomhatják meg a piros gombot

A rohamtempóban fejlődő mesterséges intelligencia veszélyeire is felhívta a figyelmet a fizikus, aki szerint a gépek nem is olyan soká ráhelyezhetik a kezeiket a katonai rendszerekre. A kutató szerint az MI lassanként beépül valamennyi katonai rendszerbe, és automatizálttá válik. Ez óriási tragédia szelét sejteti, ha ugyanis robotok irányítják a fegyvereket, abból semmi jó nem sülhet ki. David Gross ezt azzal magyarázta, hogy az MI időnként „hallucinál”, pontatlan, hibás eredményeket, válaszokat generál. Ha ráeresztjük a nukleáris fegyverek indítógombjára, és rosszul dönt a bevetésekről, annak az emberiség issza meg a levét. A Nobel-díjas tudós szerint azonban van remény, mégpedig a globális összefogás. 

Mi alkottuk, meg is tudjuk állítani őket

üzente az atomfegyverekre és az MI-re utalva. Arra ugyanakkor semmilyen információ nem utal, hogy a rendvédelmi szervek a mesterséges intelligencia kezébe adnák a nukleáris arzenál irányítását.

Miért látják ennyire sötéten a jövőt a világ legokosabb elméi? Játszd le a videót, hogy teljes képet kaphass: 

(LADBible)

