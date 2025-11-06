A tudósok már most pontosan tudják: így jön majd el a világvége

Aggasztó hírekkel szolgál egy friss tanulmány: egy armageddon hozhatja el nemsokára a világvégét.

A Nap hozhatja el a világvégét

Fotó: Pixabay

A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society legújabb kiadásában a Warwicki Egyetem és a Londoni Egyetem kutatói egy lehetséges, tragikus kimenetelű eseményre figyelmeztettek bennünket. "A fősorozat utáni csillagfejlődés hatásának meghatározása az áthaladó óriásbolygó-populációra” című tanulmány állítása szerint a távoli jövőben a Nap vethet véget a világnak.

Miután elfogyasztja hidrogénkészletét, növekedni kezd, és haldokló csillaggá válik. Ezután elnyeli a Földet vagy darabokra szaggatja azt.

Ekkor jön majd el a világvége

Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a "közeljövő" ebben az esetben akár ötmilliárd év is lehet. Dr. Edward Bryant elmondta, hogy a Föld lassacskán a Nap felé húzódik az árapályerők miatt, ami a gravitációs vonzóerőn alapul.

Ahogy a csillag fejlődik és tágul, ez a kölcsönhatás egyre erősebbé válik. Ezek a kölcsönhatások lelassítják a bolygót, és a pályája zsugorodását okozzák, ami miatt befelé spirálisan forog, amíg vagy darabokra nem esik, vagy a csillagba nem zuhan

– magyarázza Dr. Bryant.

Dr. Van Eylen azonban teljesen másképp látja ezt a forgatókönyvet: szerinte a Földnek még lehet esélye megúszni a tragédiát.

De a földi élet valószínűleg nem élné túl

– teszi hozzá.

Most a tudósok meglévő adataikkal folytatják a kutatást, amelyben olyan csillagokat elemeznek, amelyekkel már történt hasonló tragédia, hogy a jövőben talán megvédhessék a Földet – írja a UniLad.