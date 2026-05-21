Lesújtó hír érkezett: elhunyt a népszerű szappanopera-sztár

Gyászol a filmes világ: az EastEnders sztárja, Michael Keating 79 éves korában elhunyt. A színész 2005 és 2017 között Stevens tiszteletes szerepében tűnt fel a BBC One sorozatában.

Michael Keating gyakran szerepelt Dot Cotton (June Brown) mellett a sorozatban. Emellett az egyetlen színész, aki a népszerű Blake’s 7 című sci-fi sorozat mind az 52 epizódjában szerepelt. A bűnöző Vila Restalt alakította, aki imádta feltörni a biztonsági rendszereket. A karakter humorának és komikus időzítésének köszönhetően belopta magát a rajongók szívébe.

A színész Észak-Londonban született, és 19 évesen kezdte színészi karrierjét. Első szerepét a Nottingham Playhouse színpadán kapta. Michael egyéb tévés szerepei között szerepel a Doctor Who, a Casualty, a Midsomer Murders és a Yes Minister.

A sztár karrierje során sokat dolgozott színházban, többek között a National Theatre és az Old Vic produkcióiban. Michael Keating rajongói szívből jövő üzenetekkel búcsúznak tőle a halálhírét követően.

Nagyon szomorú hír. Michael Keating 79 éves korában elhunyt. Imádtam őt Vila szerepében a Blake’s 7-ben, és számos más szerepében is, az EastEnders-től a Yes Minister-ig

- idézi az egyik hozzászólót a Metro.