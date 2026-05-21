Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lesújtó hír érkezett: elhunyt a népszerű szappanopera-sztár

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 21:26
elhunytszappanoperaszínész
Sorra búcsúznak tőle a rajongók.

Gyászol a filmes világ: az EastEnders sztárja, Michael Keating 79 éves korában elhunyt. A színész 2005 és 2017 között Stevens tiszteletes szerepében tűnt fel a BBC One sorozatában.

gyertya, gyász, halálhír
Elhunyt a népszerű szappanopera-sztár Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Michael Keating gyakran szerepelt Dot Cotton (June Brown) mellett a sorozatban. Emellett az egyetlen színész, aki a népszerű Blake’s 7 című sci-fi sorozat mind az 52 epizódjában szerepelt. A bűnöző Vila Restalt alakította, aki imádta feltörni a biztonsági rendszereket. A karakter humorának és komikus időzítésének köszönhetően belopta magát a rajongók szívébe.

A színész Észak-Londonban született, és 19 évesen kezdte színészi karrierjét. Első szerepét a Nottingham Playhouse színpadán kapta. Michael egyéb tévés szerepei között szerepel a Doctor Who, a Casualty, a Midsomer Murders és a Yes Minister.

A sztár karrierje során sokat dolgozott színházban, többek között a National Theatre és az Old Vic produkcióiban. Michael Keating rajongói szívből jövő üzenetekkel búcsúznak tőle a halálhírét követően.

Nagyon szomorú hír. Michael Keating 79 éves korában elhunyt. Imádtam őt Vila szerepében a Blake’s 7-ben, és számos más szerepében is, az EastEnders-től a Yes Minister-ig

- idézi az egyik hozzászólót a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu