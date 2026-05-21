Kelta szexhoroszkóp: három jegy, aki beszélgetés közben is fantáziál rólad

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 20:45
Hitted volna, hogy az unalmas hétköznapi beszélgetések közben akár vad, rólad szőtt erotikus fantáziák is lejátszódhatnak a csevegőpartnered fejében? Az ősi kelta horoszkópban szereplő fajegyek közül háromra különösen jellemző, hogy felnőttfilmeket forgatnak a fejükben, miközben velük beszélsz.
  • Kiderült, hogy a kelta horoszkóp szerint mely 3 fajegy fantáziál beszélgetés közben a másikról.
  • Amíg te gyanútlanul beszélsz, a másik a legapróbb rezdüléseid is elemzi, hogy milyen lenne veled az ágyban.
  • Egy sejtelmes mosoly, egy apró kézmozdulat is kiválthatja bennük a fantáziálást. 

A modern asztrológia mellett más kultúrák tudása is hihetetlen pontos képet fest a személyiségünkről. Az ősi druidák a kelta horoszkóp mesterei voltak, akik azt is elárulták, hogy mely 3 fajegyre vár sírig tartó szerelem még idén. Ezúttal azt tudhatod meg, hogy melyik három fajegy az, amelyik beszélgetés közben szexuális fantáziálásba kezd a másikról. 

Mit üzen neked a kelta horoszkóp?

A kelták úgy tartották, hogy a születési dátuma alapján minden élő össze van kötve egy fafajta energiájával. A horoszkópjukban így fajegyeket határoztak meg, amelyek közül három nem ismer határokat, ha szexről van szó. Ezek:

  • a Kőrisfa, 
  • a Mogyorófa
  • és a Szomorúfűz.

Kőrisfa

A Kőrisfa (Február 18 – Március 17.) a kettősség mestere. Kívülről ridegnek tűnik, ám valójában nagyon is érzelmes és érzéki. Egy átlagos irodai megbeszélés alatt udvariasan bólogat a legújabb projektekre, miközben már rég levetkőztette az előadót.  Elég neki egyetlen ártatlan, kecses kézmozdulat, mély, búgó hang vagy hosszas szemkontaktus, és az agya máris beindul. Lassított jelenetekben képzeli el a vele szemben lévővel a legvadabb szexuális jeleneteket. Kifejezetten izgatja a kontraszt a hétköznapi szituációk és a tiltott gondolatok között.

Mogyorófa

A Mogyorófa (Augusztus 5 – Szeptember 1.) a tudás, az éles elme és a részletek embere, de ne tévesszen meg a fegyelmezettsége. Nagyon fogékony a rejtett szexuális feszültségre, a flörtölést imádja. Ha minimális kémia is van közte és a beszélgetőpartnere között, kész forgatókönyvet ír a fejében arról, mit művelne vele az ágyban. A legapróbb metakommunikációs jelekből olvasva azonnal az ágyba vinne. Légy figyelmes!

Szomorúfűz

A Szomorúfűz (Szeptember 3 – Szeptember 12. és Március 1 – Március 10.) a Hold közvetlen uralma alatt áll, ami a tiszta, nyers szenvedélyt, a titkokat és a legmélyebb megérzéseket szimbolizálja. A kelta szexhoroszkóp szerint egy Szomorúfűz jegyben született személy gyakran elkalandozik, míg a másikkal beszél: a bujaság számára természetes, egyfajta hajtóerő. Ha untatja a beszélgetés, fejben azonnal a lepedőakrobatika irányába fordul. Sejtelmes mosolyuk vad, romantikus, vagy teljesen gátlástalan gondolatokat rejt.

Egyedülálló vagy? A kelta horoszkóp neked is üzen. Játszd le a videót a részletekért:

