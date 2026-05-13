Feltámasztja a holtakat a Facebook: MI-avatár venné át az elhunyt felhasználók helyét

Döbbenetes és rémisztő, hogyan akarja átformálni Mark Zuckerberg a Facebookot. A Meta-birodalom vezérei a szárnyaikat bontogatják egy olyan terepen, amely a szellemvilág határain is átnyúlik – legalábbis látszólag. Zuckerberg ugyanis a mesterséges intelligencia felhasználásával MI-avatárt hozna létre az elhunytak profilján.
A Meta boszorkánykonyhájában – jobban mondva techlaborjában – az IT-szakemberek azon törik a fejüket, hogyan biztosítsák felhasználóik számára a digitális túlélést a mesterséges intelligencia segítségével. Egy olyan chatboton dolgoznak, amely avatárként helyettesítene minket a Facebookon a halálunk után.
A botot olyan algoritmusokkal alkotnák meg, amelyek elemzik az elhunyt személy profilját, a közösségi oldalán folytatott korábbi aktivitását, valamint a privát üzeneteit és médiatartalmait, mindebből leképezve a digitális profilját és létrehozva az avatárját.
Ezek után az MI-alapú bot képes lesz posztolásra, üzenetváltásra, sőt videóhíváson is elérhető lesz az elhunyt személy képében.
Nem teljesen új a tech-világban ez a koncepció. Évek óta próbálkoznak a „deadbotokkal”: öt éve, 2021-ben a Microsoft is levédetett egy hasonló ötletet, ám az igazi áttörést egy vállalkozó tragikus halála hozta el. Roman Mazurenko egy autóbalesetben vesztette életét, mire a barátnője – hogy a férfi halálát könnyebben feldolgozhassa – az elhunyt 8 ezer sornyi üzenetéből egy chatbotot épített, amely Roman stílusában válaszolt a profilját elárasztó kérdésekre. Azóta egy egész iparág épült a gyásztechnológiára, így már bárkinek lehetősége van létrehozni egy már eltávozott szerette mozgó képét, sőt egy halott családtaggal – pontosabban annak digitális másával – is beszélgethetünk az interneten, ha nagyon szeretnénk.
A kritikusok éles ellenvetésüknek adtak hangot, szerintük ugyanis komoly etikai aknamezőre tévedt a Meta csapata. A kegyeletsértés felvetődésén túl olyan lehetséges visszaélések is felmerültek, minthogy az elhunyt szerettünk hangján próbálnak majd reklámokkal elérni minket, vagy hogy képtelenek leszünk inaktiválni az avatárt és a végtelenségig zaklat majd minket a digitális kísértet. Joseph Davis szociológus arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen chatbot miatt a gyászfeldolgozás folyamatai átalakulhatnak, megnehezülhet a tragédiával való szembenézés, nem mellesleg az élet értékét is csökkentené egy ilyen fejlesztés.
Habár az ötletet a Meta azzal próbálja népszerűsíteni, hogy az embereket segítenék a gyászfeldolgozásban, az elhunyt családtagok és barátok ittlétének az illúziója – mint ahogyan arra Joseph Davis is felhívta a figyelmet – feltehetőleg csak megnehezítené az elengedést, arról a fájdalomról nem is beszélve, amit amiatt érezhetnek a hátrahagyott rokonok, hogy tudják: valójában csak egy algoritmussal beszélgetnek. A fejlesztés jóformán csak a Metának kedvezne, hiszen egy felhasználó halála rontja a cég üzleti mutatóit. Ennek oka, hogy az aktivitás elmarad, az MI azonban gondoskodna róla, hogy tovább pörögjön a lájk-gépezet.
Még többet akarsz tudni a „gyászbotokról”? Akkor játszd le a következő videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.