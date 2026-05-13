KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mark Zuckerberg, egy temető, és a Facebook logója egy távcső lencséin, szimbolizálva a mesterséges intelligencia gyászfolyamatokban tervezett térnyerését

Feltámasztja a holtakat a Facebook: MI-avatár venné át az elhunyt felhasználók helyét

Facebook
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 19:15
mesterséges intelligenciaélet a halál utángyászfeldolgozáschatbotalgoritmus
Mark Zuckerberg birodalma forradalmi újítást vezetne be a Facebookon, ám amennyire újszerű, olyannyira kegyeletsértő is lehet az ötlet. Tervük szerint a Meta egy mesterséges intelligencia-avatárral helyettesítené az elhunyt felhasználókat, hogy aktív maradjon a profiljuk.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Új mesterséges intelligencia ötlete borzolja a kedélyeket.
  • A Meta ötlete egy MI avatár-létrehozása az elhunytak profilján.
  • A kritikusok szerint a Facebook-birodalom „halálbotjai” profitforrássá teszik a gyászt.

Döbbenetes és rémisztő, hogyan akarja átformálni Mark Zuckerberg a Facebookot. A Meta-birodalom vezérei a szárnyaikat bontogatják egy olyan terepen, amely a szellemvilág határain is átnyúlik – legalábbis látszólag. Zuckerberg ugyanis a mesterséges intelligencia felhasználásával MI-avatárt hozna létre az elhunytak profilján.

Sírból kinyúló kéz egy okostelefont tartva, amelyen mesterséges intelligencia irányít egy videóhívást
A mesterséges intelligencia digitális avatárral helyettesítené az elhunyt Facebook-felhasználókat. / Illusztráció: Shutterstock

Mesterséges intelligencia helyettesítene minket a halálunk után

A Meta boszorkánykonyhájában – jobban mondva techlaborjában – az IT-szakemberek azon törik a fejüket, hogyan biztosítsák felhasználóik számára a digitális túlélést a mesterséges intelligencia segítségével. Egy olyan chatboton dolgoznak, amely avatárként helyettesítene minket a Facebookon a halálunk után.

A botot olyan algoritmusokkal alkotnák meg, amelyek elemzik az elhunyt személy profilját, a közösségi oldalán folytatott korábbi aktivitását, valamint a privát üzeneteit és médiatartalmait, mindebből leképezve a digitális profilját és létrehozva az avatárját.

Ezek után az MI-alapú bot képes lesz posztolásra, üzenetváltásra, sőt videóhíváson is elérhető lesz az elhunyt személy képében.

Nem új a koncepció

Nem teljesen új a tech-világban ez a koncepció. Évek óta próbálkoznak a „deadbotokkal”: öt éve, 2021-ben a Microsoft is levédetett egy hasonló ötletet, ám az igazi áttörést egy vállalkozó tragikus halála hozta el. Roman Mazurenko egy autóbalesetben vesztette életét, mire a barátnője – hogy a férfi halálát könnyebben feldolgozhassa – az elhunyt 8 ezer sornyi üzenetéből egy chatbotot épített, amely Roman stílusában válaszolt a profilját elárasztó kérdésekre. Azóta egy egész iparág épült a gyásztechnológiára, így már bárkinek lehetősége van létrehozni egy már eltávozott szerette mozgó képét, sőt egy halott családtaggal – pontosabban annak digitális másával – is beszélgethetünk az interneten, ha nagyon szeretnénk.

Komoly etikai kérdéseket vet fel

A kritikusok éles ellenvetésüknek adtak hangot, szerintük ugyanis komoly etikai aknamezőre tévedt a Meta csapata. A kegyeletsértés felvetődésén túl olyan lehetséges visszaélések is felmerültek, minthogy az elhunyt szerettünk hangján próbálnak majd reklámokkal elérni minket, vagy hogy képtelenek leszünk inaktiválni az avatárt és a végtelenségig zaklat majd minket a digitális kísértet. Joseph Davis szociológus arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen chatbot miatt a gyászfeldolgozás folyamatai átalakulhatnak, megnehezülhet a tragédiával való szembenézés, nem mellesleg az élet értékét is csökkentené egy ilyen fejlesztés.

Az üzleti profit az igazi cél

Habár az ötletet a Meta azzal próbálja népszerűsíteni, hogy az embereket segítenék a gyászfeldolgozásban, az elhunyt családtagok és barátok ittlétének az illúziója – mint ahogyan arra Joseph Davis is felhívta a figyelmet – feltehetőleg csak megnehezítené az elengedést, arról a fájdalomról nem is beszélve, amit amiatt érezhetnek a hátrahagyott rokonok, hogy tudják: valójában csak egy algoritmussal beszélgetnek. A fejlesztés jóformán csak a Metának kedvezne, hiszen egy felhasználó halála rontja a cég üzleti mutatóit. Ennek oka, hogy az aktivitás elmarad, az MI azonban gondoskodna róla, hogy tovább pörögjön a lájk-gépezet.

Még többet akarsz tudni a „gyászbotokról”? Akkor játszd le a következő videót:

(Weird Darkness)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu