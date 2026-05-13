Feltámasztja a holtakat a Facebook: MI-avatár venné át az elhunyt felhasználók helyét

Új mesterséges intelligencia ötlete borzolja a kedélyeket.

A Meta ötlete egy MI avatár-létrehozása az elhunytak profilján.

A kritikusok szerint a Facebook-birodalom „halálbotjai” profitforrássá teszik a gyászt.

Döbbenetes és rémisztő, hogyan akarja átformálni Mark Zuckerberg a Facebookot. A Meta-birodalom vezérei a szárnyaikat bontogatják egy olyan terepen, amely a szellemvilág határain is átnyúlik – legalábbis látszólag. Zuckerberg ugyanis a mesterséges intelligencia felhasználásával MI-avatárt hozna létre az elhunytak profilján.

A mesterséges intelligencia digitális avatárral helyettesítené az elhunyt Facebook-felhasználókat. / Illusztráció: Shutterstock

Mesterséges intelligencia helyettesítene minket a halálunk után

A Meta boszorkánykonyhájában – jobban mondva techlaborjában – az IT-szakemberek azon törik a fejüket, hogyan biztosítsák felhasználóik számára a digitális túlélést a mesterséges intelligencia segítségével. Egy olyan chatboton dolgoznak, amely avatárként helyettesítene minket a Facebookon a halálunk után.

A botot olyan algoritmusokkal alkotnák meg, amelyek elemzik az elhunyt személy profilját, a közösségi oldalán folytatott korábbi aktivitását, valamint a privát üzeneteit és médiatartalmait, mindebből leképezve a digitális profilját és létrehozva az avatárját.

Ezek után az MI-alapú bot képes lesz posztolásra, üzenetváltásra, sőt videóhíváson is elérhető lesz az elhunyt személy képében.

Nem új a koncepció

Nem teljesen új a tech-világban ez a koncepció. Évek óta próbálkoznak a „deadbotokkal”: öt éve, 2021-ben a Microsoft is levédetett egy hasonló ötletet, ám az igazi áttörést egy vállalkozó tragikus halála hozta el. Roman Mazurenko egy autóbalesetben vesztette életét, mire a barátnője – hogy a férfi halálát könnyebben feldolgozhassa – az elhunyt 8 ezer sornyi üzenetéből egy chatbotot épített, amely Roman stílusában válaszolt a profilját elárasztó kérdésekre. Azóta egy egész iparág épült a gyásztechnológiára, így már bárkinek lehetősége van létrehozni egy már eltávozott szerette mozgó képét, sőt egy halott családtaggal – pontosabban annak digitális másával – is beszélgethetünk az interneten, ha nagyon szeretnénk.