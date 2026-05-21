Szörnyű tragédia: elektromos roller balesetben életét vesztette a tehetséges műkorcsolyázó

Egy 12 éves dél-afrikai műkorcsolyázó elektromos roller balesetét követően, több hetes kórházi kezelés után elhunyt. Kira Meyer, a Dél-afrikai Műkorcsolya Szövetség „kedves tagja” – ahogyan a szervezet Instagram-bejegyzésében közölte – május 10-én, vasárnap történt balesetben agysérülést szenvedett, amely kómába került.

Édesanyja, Angelique Meyer a Facebookon tudatta a hírt.

Agyi sérülést szenvedett, és mentőhelikopterrel a Milpark Kórházba szállították. A vizsgálat nem hozott jó híreket, de tudjuk, hogy Isten irányít. Kérjük, imádkozzanak velünk, a következő 48 óra nagyon fontos a felépülés szempontjából, és hogy a duzzanat csökkenjen

– írta az anyuka a bejegyzésében.

Hat nappal később Angelique egy megrendítő posztban azt írta, hogy lányát agyhalottnak nyilvánították.

Az elmúlt 30 percben a telefonomat az ölemben tartva ültem, hogy megtaláljam a megfelelő szavakat. Kira-t tegnap három orvos agyhalottnak nyilvánította. A tüdeje is feladta a harcot. Bár még mindig gépekhez van kötve, már biztonságban van Jézus lábainál

– fogalmazott az anyuka.

Angelique a bejegyzésében elmagyarázta, hogy Kira „természetellenes halált” halt, a lányát kezelő orvosok szerint, és „bizonyos folyamatokat kell végigvinni, mielőtt teljes mértékben halottnak nyilvánítják”, amit ő és a férje „még mindig próbálnak” feldolgozni.

Május 19-én, kedden Angelique bejelentette Kira halálát.

Ahogy mindannyian tudjuk, Kirát mindenki szerette, mindig tudni akarta, kik jönnek nézni a sporteseményt és a nyilvános beszédeket

– írta az anyuka.

„Mély fájdalommal emlékezik meg a Dél-afrikai Műkorcsolya Szövetség (SAFSA) Kira Meyer haláláról. Kira a korcsolyázó közösségünk megbecsült tagja volt, és jelenléte, a jégen és azon kívül is, mélyen fog hiányozni” – idézi a People a Dél-afrikai Műkorcsolya Szövetség szavait.