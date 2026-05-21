Nagy a baj! Kórházba került a Kísértés sztárja

A Kísértés tavalyi szereplője korábban titkos esküvőjével hívta fel magára a figyelmet. Plasztikai műtétről azonban soha nem vallott, ám most fény derült arra, hogy korábban kés alá feküdt. Török Tímea elmondása szerint még nem esett át a mostani műtéten. Közösségi oldalán még a beavatkozás előtt jelentkezett be, hogy elmesélje rövid történetét.

Török Timi és Polics Máté kapcsolata a TV2 sikerműsora, a Kísértés óta tart (Fotó: Mediaworks Archív)

A Kísértés sztárja műtétre vár

Éppen egy magánkórházban vagyok. Kiveszik az implantátumot és felvarrják. Sokat gondolkodtam rajta, hogy elmeséljem-e a sztorimat

– mondta közösségi oldalán Timi, aki elmondása szerint később részletesen is beszámol majd a döntéséről.

Timi, amióta a köztudatban van, még soha nem vallott a plasztikai műtétjéről, de ezek szerint korábban már túl volt legalább egy beavatkozáson. A rajongók egyből találgatni kezdtek.

Mit varrnak fel? Mell gondolom....

– írta az egyik kommentelő, feltételezve, hogy a mell implantátumot veteti ki a Kísértés sztárja.

Kísértés Timi esküvőjéről korábban számolt be (Fotó: Mediaworks Archív)

Török Tímea sztorija sokakat foglalkoztat

A videó elkészítése előtt Timi még nem volt tisztában azzal, hogy ennyi embernek kelti majd fel a figyelmét ezzel a rövid beszámolóval. Azonban a rajongók egyből elkezdték küldeni neki a pozitív üzeneteket.

Én várom! Mielőbbi jobbulást minden alakuljon úgy ahogy te szeretnéd! Jó egészséget!

– ilyen és ehhez hasonló kommenteket küldtek az emberek a Kísértés szereplőjének.

Vajon mit szól ehhez a férj?

Sokáig titokban tartotta Timi és Máté, hogy összeházasodtak. A Ripostnak korábban részletesen mesélt a Kísértés korábbi szereplője.

Az az igazság, hogy augusztusban tartottunk egy kis esküvőt, de az eredeti elképzeléseink alapján akartunk volna egy nagyot is. Menet közben viszont úgy döntöttünk, hogy nem vágyunk már a felhajtásra. Pont úgy sikerült minden, ahogy szerettük volna és egész egyszerűen már fölöslegesnek éreztük a 140 fős lagzit olyan távolabbi barátokkal, akikkel nem is vagyunk már napi kapcsolatban

– árulta el Török Tímea.