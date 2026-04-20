Újabb kínai találmány: robotok szkennelik az emberek nyelvét, hogy kitalálják, mit akarnak enni

Hányszor fordult már elő veled, hogy percekig tanácstalanul lapozgattad az étlapot, miközben a pincér türelmetlenül dobolt az ujjaival? A döntésképtelenségnek most vége, legalábbis Kínában, ahol egyre népszerűbbek a robotéttermek. Kelet-Kína Zhejiang tartományában ugyanis gombamód szaporodnak azok a futurisztikus étkezdék, ahol nemhogy pincért, de még hús-vér szakácsot is alig látni. A robotétteremben a mesterséges intelligencia az úr, ami nemcsak főz és takarít, de belelát a vendég fejébe – és szervezetébe.
A legmeghökkentőbb egység a Hszihu negyedben található, ahol nyolc különböző robot dolgozik, hogy kiszolgálják a nagyérdeműt. A 24 Jieqi Robot Restaurant nevű helyen azonban nem elég bemondani a rendelést. Itt a technika vallatja ki a vendéget.
Az AI-analízis során beszkenneljük a vendégek arcát, sőt még a nyelvüket is megvizsgáljuk, mielőtt feltennénk nekik néhány személyes kérdést
– magyarázta a rendszer működését az étterem vezetője, Cai Haitang.
A gép ezután egy részletes jelentést készít a kuncsaft életmódjáról, az aktuális érzelmi állapotáról, sőt még az emésztéséről is, majd ezek alapján bök rá a legmegfelelőbb fogásra.
Bár sokan ódzkodnak a gépi koszttól, a tulajdonos szerint nincs ok az aggodalomra. A robot-séfek több mint százféle ételt ismernek, és a menü mindig az aktuális szezonhoz igazodik. Ha a gép úgy látja, hogy egy kis energiára van szükségünk, máris érkezik a rákikrás tofu, a párolt sertéscsülök, vagy a helyiek nagy kedvence, a háromcsészés csirke, ami rizsbortól és szezámolajtól illatozik – írja a Daily Star.
A techno-séfjeink különösen profik a Pian Er Chuan elkészítésében, ami egy helyi specialitás: savanyított zöldségekkel, sertéshússal és bambuszrüggyel tálalt tésztaleves
– büszkélkedett Haitang.
Úgy tűnik, a jövőben már nem az ízlésünk, hanem a biológiai mutatóink döntik el, mi kerüljön a tányérra. Kérdés már csak az: mi történik, ha a robot szerint nekünk csak a saláta jár, mi viszont egy kiadós pörköltre vágynánk?
