Vége a titkolózásnak? Durva igazságot mondott ki az űrkutató az idegenek földi látogatásáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 19:30
Nem vagyunk egyedül a világmindenségben, az intelligens idegenek igenis léteznek! Egy elismert asztrofizikus szerint ez nem is kérdés, ám a sci-fi rajongóknak most fájni fog az igazság: ufók helyett valami egészen másra kell készülnünk.
Dr. Emma Chapman, a Nottinghami Egyetem asztrofizikusa könyvében tiszta vizet öntött a pohárba, és alaposan összetörte az ufóhívők szívét. A szakember szerint a galaxis hemzseg az életre alkalmas bolygóktól, így matematikailag teljesen kizárt, hogy egyedül lennénk. Amikor a földönkívüliek létezéséről kérdezik, azt mondja, semmi kétsége nincs. A szakember azonban kíméletlenül leszámolt az elrablós, repülő csészealjas összeesküvés-elméletekkel. Szerinte a titkos kormányzati eltitkolásokról szóló mesék és a gabonakörök mind ostobaságok.

Csak a képzeletünk játszik velünk? Az asztrofizikus szerint az ufó-észlelések mögött valójában csak optikai csalódások állnak / Fotó: FOTOKITA / shutterstock

Abszolút nem. Semmi kétségem nincs felőle. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy földönkívüli élet vetemedett volna a Földre. Nem az idegenek építették a piramisokat, nem az ufók készítették a bonyolult gabonaköröket, és nincsenek titkos kormányzati eltussolások sem

– jelentette ki Dr. Chapman.

Az asztrofizikus rámutatott a kínos valóságra is: ma már mindenkinek a zsebében ott lapul egy okostelefon, a homályos ufóészlelések száma mégsem ugrott meg. A repülő csészealjakról szóló jelentések többsége mögött valójában a horizonton csillogó Vénusz bolygó, optikai csalódások vagy egyszerűen a pocsék kamerakezelés áll – írja a Daily Star.

Megehetnek minket a ragadozó ufók?

A csillagászok szerint az űrlények inváziójától sem kell rettegnünk, mert a csillagközi utazáshoz elképesztő mennyiségű energiára lenne szükség. Ezzel ugyanakkor nem mindenki értett egyet a múltban. Amikor Frank Drake professzor több mint 50 évvel ezelőtt egy kódolt rádióüzenetet lőtt ki a mélyűrbe, Sir Martin Ryle brit királyi csillagász teljesen elképedt. Arra figyelmeztetett, hogy a helyzetünk elárulása hatalmas kockázatot jelent, mert a lények rosszindulatúak – vagy éhesek lehetnek.

Dr. Chapman szerint viszont felesleges rettegni az égből lecsapó seregektől. Sokkal valószínűbb, hogy egy szelíd rádiójel formájában kapunk majd életjelet. Mivel a fizika törvényei az egész galaxisban azonosak, a rádióhullámok jelentik az univerzális telefonvonalat. Lehet, hogy az idegenek üzenete már most is a teleszkópjaink felé száguld a sötétben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
