Súlyos buszbaleset történt: öt ember meghalt, rengeteg a sérült

Autókat sodort le egy busz egy autópályán az Egyesült Államok Virginia államában pénteken, a súlyos balesetben többen meghaltak és sokan kórházba kerültek.
A jármű helyi idő szerint a hajnali órákban a több államot összekötő I-95-ös autópályán útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött - közölte New Jersey állam rendőrsége.
A közlekedési katasztrófában öt ember halt meg, és legkevesebb 34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos.
A hatóságok beszámolója szerint mind az öt halálos áldozat a busz által elsodort járművekben tartózkodott, azt egyelőre nem közölték, hogy a buszon hány ember utazott.
A balesetről megjelent felvételek szerint az ütközést követően a busz az autópálya melletti árokban állt meg.
A rendőrség illetékesei azt közölték, hogy a vizsgálat tart, és a felelősség megállapítása is zajlik. A szövetségi közlekedésbiztonsági testület (NTSB) szakértői bizottságot küldött a baleset helyszínére - írja az MTI.
