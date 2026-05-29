Éles váltás: testépítő bajnok akar lenni a Házasság első látásra sztárja

Bár a személyi edzőként dolgozó Szilágyi Daninak hosszú évek óta meghatározó része az életében a sport és a testépítés, egészen mostanáig eszébe sem jutott, hogy megmérettesse magát a nagyközönség előtt. A fordulatot egy váratlan találkozás és egy elismert szakember bátorítása hozta meg.

Szilágyi Dani, a Házasság első látásra sztárja hamarosan testépítő versenyen bizonyíthat Fotó: TV2

Már régóta foglalkozom testépítéssel, de sokáig nem merült fel bennem a versenyzés gondolata. Nemrég azonban elkezdtem abban a teremben edzeni, ahol Magyarország egyik legsikeresebb versenyzője, Kökény Béla is készül

– mesélte Dani a Blikknek.

Egy igazi bajnokgyáras vette a szárnyai alá Szilágyi Danit

Kökény Béla, aki az ország egyik legnagyobb presztízsű felkészítő csapatát, a Kökény Teamet vezeti, azonnal kiszúrta a tévésztárt, és rendkívül biztató visszajelzéseket adott neki.

Már az elején megkérdezte tőlem, miért nem versenyzem, mert szerinte megvannak hozzá az adottságaim

– emlékezett vissza Dani.

Ez a pozitív visszajelzés akkora löketet adott a Házasság első látásra sztárjának, hogy némi gondolkodás után igent mondott a felajánlásra, és csatlakozott a csapathoz. Dani elmondása szerint a mögöttük álló tapasztalat és szakmai háttér teljesen meggyőzte. Ha minden a tervek szerint alakul, őszre már éles versenyen is láthatjuk őt a színpadon.