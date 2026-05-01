Budapest sötét jóslata: ismét felszínre tört a Duna titkos szörnyetege

Ínség-szikla
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 18:15
éhínségdunacsapadékhiány
Mindenki elsétál mellette a Szabadság híd lábánál, de csak kevesen tudják, hogy egy hatalmas, láthatatlan „szörnyeteg” háta bukkan elő a habokból, amikor a város szomjazik. Az Ínség-szikla nem csak egy geológiai képződmény. Ismerd meg a titkát!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Az Ínség-szikla újra előbukkant a Dunából a Szabadság híd budai lábánál.
  • A különös kősziget a szárazság, az élelmiszerhiány és a baj előjelének számított.
  • A látvány a Duna alacsony vízállására és a súlyos csapadékhiányra figyelmeztet.

Aki mostanában a Szabadság hídon sétál át a budai oldalra, különös látványra lehet figyelmes a Gellért téri Duna-partnál. A víz habjai közül egy sötét, hátborzongató kőhát emelkedik ki: ez az Ínség-szikla, amely évszázadok óta a közelgő baj és a pusztító szárazság hírnöke a budapestiek számára. 

Ínség-szikla a Dunán
Az Ínség-szikla csak alacsony vízállásnál bukkan elő a Dunából, ezért régen baljós jelnek tartották Budapesten.
Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Miért rettegtek régen az Ínség-szikla látványától?

A legfőbb oka annak, hogy a pesti és budai nép rettegett a szikla láttán, a mindennapi kenyér elvesztése volt. A legenda szerint az Ínség-szikla szárazra kerülése azt jelentette, hogy a Duna vízállása olyan kritikusan alacsonyra süllyedt, hogy a folyón horgonyzó hajómalmok kerekei megálltak. 

  • Mivel nem volt víz, ami hajtotta volna a malmokat, megszűnt az őrlés, így nem volt liszt. 
  • A liszt ára az egekbe szökött, a péktermékek elérhetetlenné váltak, ami közvetlenül éhínséghez, vagyis „ínséghez” vezetett. 
  • A szikla tehát nemcsak az aszályt szimbolizálta, hanem egyfajta „időmérőként” is szolgált: minél több látszott ki belőle, annál közelebb volt a város a teljes élelemhiányhoz. 

A hajósok körében élt a hiedelem, hogy a szikla egy láthatatlan csapda, amely alacsony vízállásnál szétzúzza a gyanútlan bárkákat. Az ősi átkelőhelyen a kompok és hajók ilyenkor nem tudtak közlekedni, elvágva ezzel Budát Pesttől. 

Misztikus kapcsolat a Gellért-heggyel

A 19. század végéig a mai Sziklatemplom alatt számos nagyobb kőtömb sorakozott a meder szélén, amelyeknek az Ínségszikla volt a legutolsó, vízbe nyúló tagja. Amikor 1898-ban a rakpart kiépítése miatt a parton lévő sziklákat felrobbantották, az Ínség-szikla maradt az egyetlen hírmondó a „mélybe süllyedt hegycsúcsok” közül. Amikor a metróalagutat fúrták alatta, külön sziklákat kellett a mederbe helyezni, hogy a túlnyomás ki ne robbantsa az alagút tetejét.

Sokkoló adatok a Gellért-hegy lábánál

A jelenlegi, 2026. május eleji helyzet azonban minden eddiginél komolyabb aggodalomra ad okot. Míg korábban évtizedek teltek el úgy, hogy az Ínség-szikla a felszín alatt maradt, idén tavasszal a Duna vízállása már-már ijesztő módon süllyedt a kritikus szint alá. 2026. április 28-án a Duna vízszintje Budapestnél 90 centiméter alá csökkent, április 29-én reggel pedig már mindössze 84 centimétert mutatott a vízmérce. Ez bőven a kritikus határ alatt van, így az Ínség-szikla teteje teljesen szárazra került. A csapadékhiány drámai: Budapesten áprilisban összesen mindössze 1,2 mm eső esett, miközben a talaj felső rétegéből 100 mm víz hiányzik. Ez a jelenség már nem csupán egy különleges látványosság a katasztrófaturisták számára, hanem a klímaváltozás egyik leglátványosabb és legfájdalmasabb bizonyítéka. 

A klímaváltozás és az Ínség-szikla

A szakemberek szerint a globális felmelegedés és a szélsőséges időjárási mintázatok miatt a Duna vízjárása kiszámíthatatlanná vált. Az Ínség-szikla egyre gyakoribb felbukkanása emlékeztet minket arra, hogy a természetnek megvannak a maga jelzései, amelyekkel a környezeti válságra figyelmeztet.

Nézd meg videón az Ínség-sziklát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
