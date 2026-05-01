Ébren feküdt a kés alá: férje műtötte meg az 51 éves sztárfeleséget, sokkoló videók készültek

Vannak házastársi kérések, amik kimerülnek a „vidd ki a szemetet” szintjén, de Kerry Berlet ennél messzebbre ment. A kétgyermekes anyuka és podcast-házigazda egyszerűen nem bírta tovább nézni magát a képernyőn. Úgy érezte, az idő vasfoga nem csak rágcsálja, hanem egyenesen felfalja az arcát, ezért megkérte férjét, végezzen el rajta plasztikai műtétet.
Borzalmasan néztem ki, amikor pihent az arcom
– vallotta be Kerry, aki addig rágta férje, Dr. Anthony Berlet fülét, amíg az végül beadta a derekát.
Bár a New York-i doktornak nem ez volt az első családi műtétje – korábban már megoperálta az édesanyját, a nővérét, sőt ikertestvére szemhéját is –, a felesége arcplasztikája előtt még ő is megtorpant egy pillanatra. Beismerte: a hatalmas egója mögött ott bujkált a félelem.
Nem tudom, fel voltam-e készülve rá igazából. Utólag belegondolva, bele sem mertem gondolni, mi történik, ha valami félremegy
– mondta a sebész, aki végül egy arc- és ajakplasztikát hajtott végre az asszonyon.
A dolog pikantériája, hogy Kerry nem aludt a műtét alatt. Csak egy kis nyugtatót kapott, így teljesen éber volt, miközben a férje a bőrét vagdosta. Sőt, neki kellett mozgatnia a fejét, hogy kényelmesebben férjen hozzá a ráncokhoz.
Bár a műtét sikeres volt, a gyógyulás tartogatott meglepetéseket. Kerry az elején majdnem sokkot kapott, amikor tükörbe nézett.
Az első napon elképesztően őrülten néztek ki az ajkaim. Az volt az egyetlen nap, amikor dühös voltam rá
– mesélte nevetve a nő, akit a saját gyerekei is kíméletlenül kritizáltak a duzzanatok miatt.
A legkeményebb rész azonban nem a fájdalom volt, hanem az alvás. Kerry ugyanis imád hason aludni, de a műtét után ez szigorúan tilos volt. Egyszer mégis elgyengült, aminek brutális következménye lett: reggelre úgy nézett ki, mint aki egy méhkasba feküdt bele, az egész arca teljesen eltorzult a vizesedéstől.
A doktornak végül bejött a kockázat. Bár félt tőle, hogy a műtét után egy idegen nőt kap vissza, az eredmény minden várakozását felülmúlta. Pár héttel a beavatkozás után már nem győzi dicsérni az alkotását.
Pár napja jöttem fel a lépcsőn, ő meg jött lefelé. Csak arra gondoltam: Te jó ég, alig bírok rá nézni! Egyszerűen nevetségesen jól néz ki
– áradozott a férj.
Kerry azóta visszanyerte az önbizalmát, és bár az első napokban még maszk mögé bújt egy bálon, ma már büszkén mutogatja az új, ránctalan arcát, amit – szó szerint – a szerelem és a precíz szike formált újjá – írja a People magazin.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.