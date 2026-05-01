Ébren feküdt a kés alá: férje műtötte meg az 51 éves sztárfeleséget, sokkoló videók készültek

Vannak házastársi kérések, amik kimerülnek a „vidd ki a szemetet” szintjén, de Kerry Berlet ennél messzebbre ment. A kétgyermekes anyuka és podcast-házigazda egyszerűen nem bírta tovább nézni magát a képernyőn. Úgy érezte, az idő vasfoga nem csak rágcsálja, hanem egyenesen felfalja az arcát, ezért megkérte férjét, végezzen el rajta plasztikai műtétet.

Kerry ma már sugárzik, de a plasztikai műtét utáni éjszakák maga volt a pokol

Borzalmasan néztem ki, amikor pihent az arcom

– vallotta be Kerry, aki addig rágta férje, Dr. Anthony Berlet fülét, amíg az végül beadta a derekát.

A szike a családban marad

Bár a New York-i doktornak nem ez volt az első családi műtétje – korábban már megoperálta az édesanyját, a nővérét, sőt ikertestvére szemhéját is –, a felesége arcplasztikája előtt még ő is megtorpant egy pillanatra. Beismerte: a hatalmas egója mögött ott bujkált a félelem.

Nem tudom, fel voltam-e készülve rá igazából. Utólag belegondolva, bele sem mertem gondolni, mi történik, ha valami félremegy

– mondta a sebész, aki végül egy arc- és ajakplasztikát hajtott végre az asszonyon.

A dolog pikantériája, hogy Kerry nem aludt a műtét alatt. Csak egy kis nyugtatót kapott, így teljesen éber volt, miközben a férje a bőrét vagdosta. Sőt, neki kellett mozgatnia a fejét, hogy kényelmesebben férjen hozzá a ráncokhoz.

Rémálom lett a családi plasztika: a kacsaszáj után jött az igazi feketeleves

Bár a műtét sikeres volt, a gyógyulás tartogatott meglepetéseket. Kerry az elején majdnem sokkot kapott, amikor tükörbe nézett.

Az első napon elképesztően őrülten néztek ki az ajkaim. Az volt az egyetlen nap, amikor dühös voltam rá

– mesélte nevetve a nő, akit a saját gyerekei is kíméletlenül kritizáltak a duzzanatok miatt.

A legkeményebb rész azonban nem a fájdalom volt, hanem az alvás. Kerry ugyanis imád hason aludni, de a műtét után ez szigorúan tilos volt. Egyszer mégis elgyengült, aminek brutális következménye lett: reggelre úgy nézett ki, mint aki egy méhkasba feküdt bele, az egész arca teljesen eltorzult a vizesedéstől.

„Alig bírtam ránézni”

A doktornak végül bejött a kockázat. Bár félt tőle, hogy a műtét után egy idegen nőt kap vissza, az eredmény minden várakozását felülmúlta. Pár héttel a beavatkozás után már nem győzi dicsérni az alkotását.

Pár napja jöttem fel a lépcsőn, ő meg jött lefelé. Csak arra gondoltam: Te jó ég, alig bírok rá nézni! Egyszerűen nevetségesen jól néz ki

– áradozott a férj.