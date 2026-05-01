Vastag Csabáék számára nincs megállás: nagy fába vágták a fejszéjüket

Nagy fába vágták a fejszéjüket Vastag Csabáék. Domján Evelin és férje ugyanis - bár mindössze pár hét telt el A Nagy Duett után - egy új és hatalmas projektbe, házfelújításba kezdett. Habár nem indult ekkora munkának, a parketta felszedését követően találtak valamit, ami miatt mindent újra kellett kezdeniük: fekete penészt, és az énekes szerint még az is előfordulhat, hogy ez nem csak a hálószobájukat érinti.

Nincs megállás Vastag Csabáék számára

Nem unatkoznak tehát a házasok, akikre A Nagy Duett után se várt pihenés. Mi több, Vastag Csaba elárulta, a műsor alatt annyira csak arra fókuszáltak, hogy igazából csak annak a végével tértek vissza a "való világba".

Egy ilyen tv műsor befejeztével kicsit olyan, hogy az ember akkor szembesül azzal, hogy van olyan, hogy világ. Hogy történnek az események ezen kívül is, mert annyira sok időt és fókuszt lefoglal egy ilyen tv műsor, hogy nem érdekelt minket semmi sem. És amikor hazajössz, megtalál minden információ, hogy mik történtek a világban addig és mi a következő

- vallotta be a Tényeknek az énekes, akinek az elkövetkezendő hetekre tele van a naptára fellépésekkel, amelyekre elkíséri őt Evelin. Még úgy is, hogy ő nem tervez énekelni közönség előtt: