Princess Szabina megtalálta a hercegét?

A szemfüles rajongók nemrégiben egy félreérthetetlenül romantikus szituációban kapták rajta a hercegnőt a sármos színésszel, Szelle Szilárddal. Bár a páros igyekezett diszkréten kezelni a találkozót, a vibráló energia és az összehangolt szettek azonnal beindították a pletykagépezetet. Princess Szabina most az interjúnkban nem tért ki a válasz elől!

A Nagy Ő sztárja, Princess Szabina párja Szelle Szilárd lenne? (Fotó: Facebook)

Princess Szabina megtalálta volna az igazit?

Szabina nem tagadja, hogy imádja Szilárd társaságát, de leszögezte, hogy szó sincs szerelemről. A legutóbbi moziélményük is csupán egy szuper baráti program volt, ahol bár tökéletesen passzoltak egymáshoz, a szikra csak baráti maradt.

Nem, ő csak a barátom! Mi nagyon jó barátok vagyunk egyébként, most is vele megyek moziba. Mi csak barátok vagyunk, jó barátok.. Pirosban megyek. Neki is mondtam, hogy vegyen már föl velem ma pirosat, de nem az ő színe. Sajnálom, mert nagyon jól néztünk volna ki ketten, szerintem.

Princess Szabina kisfia számára az első számú férfi

Míg a rajongók a szerelmi életét fejtegetik, Szabina számára az anyák napja és 10 éves kisfia jelenti az abszolút prioritást. A pedagógiai asszisztensként dolgozó anyuka elárulta, hogy az iskolai műsorok mindig mélyen érintik, és ilyenkor a hercegnői álarc is lehull:

Nekem is van egy kisfiam, és az iskolában mindig szoktak ilyen műsort tartani. Oda el szoktam menni, és mindig végig sírom, mert annyira megható, amikor ugye verset mondanak a kisgyerekek, meg az én fiam is.

Azt is hozzátette, hogy bár jelenleg nincs párkapcsolata, nem is érzi a hiányát, hiszen kisfiával és barátaival – köztük Szilárddal – kerek az élete. Az anyák napját is aktívan tervezik, hiszen náluk a közös ebéd és a szabadban töltött idő, például a Városliget vagy a Normafa elmaradhatatlan program.

Úgy tűnik tehát, hogy Szelle Szilárd marad a „fiú bestie” szerepében, Princess Szabina pedig továbbra is a saját meséjét írja: egyedülálló, boldog édesanyaként, aki számára a barátság és a család minden romantikus kalandnál fontosabb.