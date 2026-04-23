Felfedte az igazságot az UFO-kutató: ilyen lenne az emberiség az idegenek nélkül

Igencsak meredek állításokat tett egy UFO-szakértő az emberiség múltjáról, a mai ember kialakulásáról. Darryl Anka – aki a saját állítása szerint évtizedek óta kommunikál egy földönkívüli intelligenciával – nem csak azt állítja, hogy idegen DNS-nek köszönhetően alakult ki a ma ismert emberiség, de azt is tudni véli, hogyan néznénk ki a földönkívüliek beavatkozása nélkül.

Kitálalt az UFO-szakértő: így nézne ki az emberiség az idegenek nélkül

Darryl Anka neve nem ismeretlen az idegenekkel foglalkozó közösségekben. A férfi állítja: 40 éve szolgál egy testetlen idegen lény, Bashar földi szócsöveként. A tőlünk 500 fényévre lévő bolygón élő Bashar állítólag korábban már olyan dolgokat is megjósolt, mint Donald Trump világméretű politikai befolyása vagy a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások. Anka állítása szerint mindez azért lehetséges, mert a mi nézőpontunkból ő a jövőben él. A férfi korábban azt is felfedte: 2026 vége vagy 2027 eleje előtt történik valami, ami mindenki számára egyértelművé teszi, hogy nem vagyunk egyedül, öt éven belül pedig nagy valószínűséggel már személyesen is felveszik velünk a kapcsolatot a földönkívüliek.

Anka most azonban nem a jövőről, hanem a múltról tett kinyilatkozást. Elmondása szerint Bashar elárulta neki: az idegenek a régmúltban beavatkoztak az emberiség fejlődésébe, és a Homo Erectus bizonyos ágait a saját DNS-ükkel kezelték. Ennek eredményeként születtünk meg mi. Azonban akadtak olyan ágak is, akiket nem kezeltek – és ezen ágak leszármazottai a mai napig élnek, igaz rejtetten. Rájuk hivatkoznak sokan Nagylábként vagy Sasquatch-ként.

"Tehát az az elképzelés, hogy ha az idegenek nem avatkoznak közbe, nem adták volna a DNS-üket az emberiség bizonyos ágainak a korai időkben, és mindannyian természetes úton fejlődhettünk volna, mindannyian Nagylábok lennénk ma" - magyarázta Anka.