„Legyél férfi!” – Schobert Norbi kemény ultimátumot adott fiának, aminek meg is lett az eredménye

A Schobert családnak sokáig nem volt oka panaszra. Ők voltak az élő példái annak az unalomig ismert frázisnak, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét. Persze Rubint Rékának és Schobert Norbinak is voltak mélypontjai, de kitartottak egymás mellett és nemcsak a hivatásukban sikeresek, de családi életük is idillivé alakult, ahogy sorra születtek a gyermekeik – írta meg a minap a Bors. Schobert Norbi pedig most, a ballagása alkalmából köszöntötte legidősebb fiát, Norbikát, és miközben megható sorokkal búcsúztatta, egy érzelmes vallomás is előkerült az apuka részéről.

Schobert Norbi minden Nagy Duett 2026 adáson ott volt és szurkolt fiának (Fotó: Tumbász Hédi)

Ezért vonult be Schobert Norbi fia önkéntes katonának

Schobert Norbi fia, Schobert Norbi Jr. ballagásán rántotta le a leplet a titokról: ő biztatta, hogy vonuljon be. Az egykori kisfiúból mára kőkemény férfi lett, akiről édesapja ezeket a sorokat írta:

Ma elballagott Nagyfiam. Nagyon büszke vagyok rá! Általános 5. osztályban 2-es volt történelemből és el volt hízva. Azt mondtam Neki: Fiam fogyj le, sportolj! Töriből meg legyél 5-ös, mert ez meseolvasás. Ma ezért is oklevelet kapott. Már korához képest többre vitte, mint én. Megnyert 3 tévéműsort! Ezzel egyedülálló az országban. A Farm Vip-t, a Sztárbokszot és a Nagy Duettet. 3 műfaj. Túlélő csoportos, küzdősport és művészet. Arra is büszke vagyok, hogy az iskolából Ő ment el önkéntes katonának. Mert azt kértem, legyél férfi és a kiképzés hozzád tesz(…)

Rubint Réka állapota

A Schobert család az ünneplés mellett sajnos most embert próbáló időszakon megy keresztül Rubint Réka daganatos betegsége miatt. De hál' Istennek Réka Instagram-oldalán a minap élő bejelentkezésben tudatta követőivel, hogy fantasztikusan érzi magát a bőrében és tiszta szívvel, tisztán látva a feladatait tekint előre. Az ország fitneszedzője elképesztő önismereti utazáson ment keresztül az elmúlt négy évben, s mint mondja, mélyen hisz benne, hogy minden okkal történik.

A Schobert család jóban-rosszban összetart (Fotó: Nagy Zoltán)

Amikor azt gondoljuk, amit én is gondoltam négy évvel ezelőtt, hogy a Jóisten magára hagyott, azt később realizálni fogjuk, hogy tulajdonképpen annyira szeret, hogy az ölébe vesz. Hozott egy olyan feladatot az életembe, amivel megtanított leállni és egy kicsit kiszállni a mókuskerékből.

Réka a diagnózist követően kezdett hangtálazással foglalkozni, amelyről a Borsnak is részletesen mesélt.