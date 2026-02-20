Kitálalt a hadsereg elit katonája: a földönkívüliek megegyeztek a kormánnyal

Noha a mai napig folyik a vita arról, hogy egyáltalán létezhet-e intelligens élet a bolygónkon kívül, illetve egy esetleges idegen civilizációnak van-e bármekkora esélye felvenni velünk a kapcsolatot, egyesek azt állítják: a földönkívüliek már rég köztünk járnak, sőt, a nagyhatalmak már az ufótechnológiát is jó ideje használják.
Michael Battista úgynevezett zöldsapkás volt, azaz az Amerikai Hadsereg elit katonai egységében szolgált. Mondhatni: a legjobbak legjobbjai közt védte a hazáját. A volt katona állítja: pontos információi vannak a földönkívüliekről.
A katona beszélt az úgynevezett GATE-programról, melynek célja különféle idegen technológiák működésre bírása. Ennek kapcsán az is szóba került egy általa adott interjúban, hogy ezeket a technológiákat azért cserébe kapta az amerikai kormány, mert szemet huny az emberek elrablása felett.
Hozzátette: az ilyen elrablások inkább pszichológiai traumát okoznak, mintsem fizikait, épp ezért könnyebb a szőnyeg alá söpörni őket.
Ez arra emlékeztet, mint amit mi csinálunk az állatokkal. Lenyugtatózzuk őket, hogy mintákat vegyünk belőlük, aztán visszaengedjük őket a vadonba
- magyarázta.
Battista egyébként korábban azzal került be a hírekbe, hogy azt állította: képes “megidézni” az idegeneket.
