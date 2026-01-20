Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Idén augusztusban valóban eltűnik a gravitáció a Földről? A NASA most felfedi az igazságot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 21:00
Bizarr összeesküvés-elmélet terjed. A gravitáció valóban eltűnik a Föld színéről?
Újabb összeesküvés elmélet terjed a Földdel kapcsolatos elrettentő katasztrófák iránt érdeklődők körében. A NASA igyekszik az ilyen embereket a talajon tartani, ami nem egyszerű, ha valaki azt hiszi el fog tűnni a gravitáció. De a fizika nem hazudik.

El fog tűnni a gravitáció vagy ez csak egy tévhit? Fotó:  Pixabay (képünk illusztráció)

Augusztus 12-én tűnik el a gravitáció a hívők szerint

Olyan teória terjed, ami ha bekövetkezne milliók halálát és sérülését okozná. A bizarr elmélet támogatói úgy vélték, hogy 2024-ben kiszivárgott egy dokumentum, amely felfedte a NASA ,,Horgony projekt” nevezetű tervét. Ez állítólag egy olyan katasztrofális eseményre készítené fel a Földet, amelynek következtében a becslések szerint 40 millió ember veszítené életét a becsapódás miatt.

Az elmélet szerint idén augusztus 12-én pontosan 14:33-kor, a Föld hét másodpercre gravitáció nélkül marad. 

Ha ez hamis, miért van rajta dátum, projektnév és költségvetés?

- kérdezte egy felhasználó az X-en.

Végül zátonyra futott az elmélet, mivel nincsen felfedezhető dokumentum, amely az állítást igazolná, a NASA szakértői pedig rámutattak, hogy maga az elmélet a gravitáció teljes ismeretét megcáfolja.

Bár az elmélet eredete homályos, de egy profilt már megtaláltak, ahol ezt írják: „2026. augusztus 12-én a világ hét másodpercre elveszíti a gravitációt. A NASA tudja. Készülnek rá, de nem mondják meg, miért.”

A találgatások szerint ebbe majdhogynem 40 millióan halnának bele, és az eseményt a fekete lyukak találkozásakor keletkező gravitációs metszéspontok ütközése okozná. A megtalált fiók felhasználója viszont híres a nem bizonyított összeesküvés-elméleteiről, és a NASA egyik szóvivője reagált is egy újságírónak, miszerint:

A Föld nem veszíti el a gravitációját 2026. augusztus 12-én

- idézi szavait a Post.

„A Föld gravitációját, vagyis a teljes gravitációs erejét a tömege határozza meg. A Föld gravitációjának elvesztésére csak akkor van lehetőség, ha a Föld rendszere – a mag, a köpeny, a kéreg, az óceán, a szárazföldi víz és a légkör együttes tömege – tömeget veszít” - közölték.

Hozzátette, hogy az ütköző feketelyukak olyan gyengék, hogy csak a legérzékenyebb műszerek képesek észlelni, nemhogy a Földön érezzük hatásukat.

 

