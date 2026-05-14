Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Ryanairnek, mentők várták a gépet a földön

Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Ryanair egy gépének, miután vészhelyzet alakult ki a fedélzeten. A járat május 12-én kedd este nem sokkal 23 előtt szállt fel Malagából, amikor Franciaország felett járva egy utas hirtelen összeesett a gépen, miután rosszul lett. A repülő ezt követően 14 perccel később már landolt is a legközelebbi reptéren Bristolban, ahol már mentők vártak rá a leszállópályánál.

Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Ryanair egy gépének / Illusztráció: ShowRecMedia

Kényszerleszállásra volt szükség

A Ryanair Leedsbe tartott volna és eredetileg hajnali egy körül érkezett volna meg, azonban miután közel másfél órát töltött Bristolban, csupán hajnali fél három körül érkeztek meg az eredeti célállomásra.

Az egyik fedélzeten tartózkodó szerint, habár volt kisebb pánik a nő rosszulléte után, a személyzet profin kezelte a dolgokat még úgy is, hogy az út így rendkívül kimerítő lett mindenki számára:

Kicsit aggasztó volt, mert éjszakai járatról volt szó, minden nagyon nyugodt volt, így erre számítottunk a legkevésbé. A személyzet nagyon profi volt, bár hallani lehetett a pánikot a hangjukban. A hölgyet Bristolban leszállították a gépről, aztán a járat továbbindult Leeds felé. Mire megérkeztünk, mindenki eléggé kimerült volt.

A Ryanair szóvivője közleményben erősítette meg az esetet. A rosszul lett nő állapotáról hírt nem adtak. Annyit árultak el, hogy további kezelésre egy közeli kórházba szállították őt, írja a Mirror.