Ijesztő: 100 millió év után felébredt a fekete lyuk – kozmikus vulkánként tört ki

fekete lyuk
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 06:00
tejútrendszervulkán
A tudósokat is meglepte. Óriásit robbant a fekete lyuk.

A csillagászok ritkán látnak olyat, ami egyszerre látványos és félelmetes, most azonban sikerült megörökíteniük egy igazi kozmikus újjászületést. Egy szupernagy tömegű fekete lyuk 100 millió évnyi hallgatás után ismét aktivizálta magát – és úgy tört ki, mint egy hatalmas űrbéli vulkán.

Fekete lyuk
Felébredt a pusztító fekete lyuk.
Illusztráció: Unsplash

Vulkánként robbant a fekete lyuk

A kutatók rádiófelvételeken figyelték meg, ahogy a J1007+3540 jelű fekete lyuk elképesztő energiával lövell ki magából szuperforró plazmanyalábokat. Ezek az úgynevezett kozmikus „lávafolyamok” közel egymillió fényév hosszúak, és majdnem tízszer szélesebbek, mint a Tejútrendszer. A jelenség ereje akkora, hogy képes átalakítani az egész befogadó galaxist. 

A felfedezést vezető Dr. Shobha Kumari szerint olyan, mintha egy vulkán tört volna ki újra egy rendkívül hosszú nyugalmi időszak után. A fekete lyuk egy hatalmas galaxishalmaz közepén található, amely rendkívül forró gázokkal van tele. Itt folyamatos küzdelem zajlik a fekete lyuk robbanásszerű energiája és a környező anyag nyomása között. 

Bár a legtöbb galaxis közepén található szupernagy tömegű fekete lyuk, ezek többsége „szunnyadó” állapotban van. Amikor azonban egy fekete lyuk elkezd anyagot bekebelezni a környezetéből, aktívvá válik. Az anyag az eseményhorizont felé spirálozva extrém sebességre gyorsul, felhevül, majd hatalmas energiakitörések formájában plazmanyalábokként távozik az űrbe. 

A mostani megfigyelések különlegessége, hogy nemcsak a friss kitörést sikerült azonosítani, hanem a korábbi robbanások maradványait is. A kutatók egy elhalványult, torzult plazmaburkot találtak a jelenlegi kitörés körül, ami arra utal, hogy ez a fekete lyuk már többször is átment hasonló, pusztító aktivitási ciklusokon. 

A szakértők szerint az ilyen időszakos kitörések kulcsszerepet játszanak a galaxisok fejlődésében. A csillagászok megnyugtatnak: a Tejútrendszer közepén található Sagittarius A* jelenleg nyugodt állapotban van. Bár egy hasonló kitörés elméletben képes lenne elpusztítani az életet a Földön, a tudósok szerint erre legkorábban több milliárd év múlva, galaxisütközés során kerülhetne sor, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

 

