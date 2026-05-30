Döbbenet: űrlényt találtak, ami 1700 méter mélyen rejtőzködött?

Hátborzongató és egyben lenyűgöző elmélet tartja lázban a tudósokat és az ufóhívőket. Sokan készpénznek veszik, hogy a polipok valójában nem is a Földről származnak, hanem az űrből érkeztek hozzánk. Ezt a teóriát pánspermiának nevezik, és most egy egészen elképesztő lelet adott új lendületet a találgatásoknak.
A Surfer cikke szerint a Csendes-óceánban, több mint 1700 méteres mélységben, a koromsötétben bukkantak rá egy apró, élénk kék polipra. A kutatóhajó legénysége azonnal elolvadt a látványtól, a kamerák előtt teljesen kiestek a szerepükből.
Úristen, de édes! Ez a pici srác valami tündéri!
– lelkendezett az egyik kutató a felvételen, miközben egy társa csak annyit tudott hozzátenni: „Ó, te jó ég, ez egyszerűen imádnivaló.”
Bár a videó korábban készült, a hivatalos tudományos áttörést – Janet Voight polipszakértőnek köszönhetően – csak most publikálták. Az új faj a Microeledone galapagensis nevet kapta, de a pánspermia hívei szerint ez egyértelműen egy újabb földönkívüli faj bizonyítéka.
Nem véletlenül gyanakodnak. A polipok hihetetlenül intelligensek, a DNS-ük elképesztő (30 ezer génjük van, tízezerrel több, mint egy embernek!), ráadásul úgy változtatják a színüket és a formájukat, mintha egy sci-fiből léptek volna elő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.