Döbbenet: űrlényt találtak, ami 1700 méter mélyen rejtőzködött?

Hátborzongató és egyben lenyűgöző elmélet tartja lázban a tudósokat és az ufóhívőket. Sokan készpénznek veszik, hogy a polipok valójában nem is a Földről származnak, hanem az űrből érkeztek hozzánk. Ezt a teóriát pánspermiának nevezik, és most egy egészen elképesztő lelet adott új lendületet a találgatásoknak.

Ufó vagy cuki tengeri állat? A mélységben tett felfedezés teljesen megőrjíti az internetet

Sokkot kaptak a kamerák előtt a kutatók

A Surfer cikke szerint a Csendes-óceánban, több mint 1700 méteres mélységben, a koromsötétben bukkantak rá egy apró, élénk kék polipra. A kutatóhajó legénysége azonnal elolvadt a látványtól, a kamerák előtt teljesen kiestek a szerepükből.

Úristen, de édes! Ez a pici srác valami tündéri!

– lelkendezett az egyik kutató a felvételen, miközben egy társa csak annyit tudott hozzátenni: „Ó, te jó ég, ez egyszerűen imádnivaló.”

Évtizedes titokról rántották le a leplet

Bár a videó korábban készült, a hivatalos tudományos áttörést – Janet Voight polipszakértőnek köszönhetően – csak most publikálták. Az új faj a Microeledone galapagensis nevet kapta, de a pánspermia hívei szerint ez egyértelműen egy újabb földönkívüli faj bizonyítéka.

Tízezer génnel veri az embert a rejtélyes polip

Nem véletlenül gyanakodnak. A polipok hihetetlenül intelligensek, a DNS-ük elképesztő (30 ezer génjük van, tízezerrel több, mint egy embernek!), ráadásul úgy változtatják a színüket és a formájukat, mintha egy sci-fiből léptek volna elő.