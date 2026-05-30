Két busz rohant egymásba Debrecenben: rohantak menteni

Két helyi járatos busz hajtott egymásba Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hadházi út kereszteződésében. A két járművön összesen negyvenen utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosítják a helyszínt. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.