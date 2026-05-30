Két busz rohant egymásba Debrecenben: rohantak menteni

Két helyi járatos busz hajtott egymásba Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hadházi út kereszteződésében. A két járművön összesen negyvenen utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosítják a helyszínt. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.