Szuperintelligens gyilkológép az óceánokban: a legenda igaz, a Kráken létezett - Videó

Japán tudósok bizonyítékot találtak rá: létezett a Karib-tenger kalózai filmek szörnyetege, a Kráken.

A lény évmilliókkal előttünk, a dinoszauruszok korában élt, és az óceánok királya volt.

A mérete egy kétemeletes buszéval vetekedett: 11 és 19 méter hosszú lehetett, és nagyon okos is volt.

Vége a találgatásnak! Hihetetlen, de most már biztosan igaz a legenda: a Karib-tenger kalózai filmekből is ismert mélytengeri szörny, a Kráken létezett. Nagyobb, okosabb és rémisztőbb volt, mint eddig bárki hitte.

A Karib-tenger kalózai filmek rettegett polipszörnye, a Kráken nem mese, hús-vér valóság volt. Fotó: Collection ChristopheL / AFP

Mi az a Kráken?

A rajongók sosem felejtik el a pillanatot, amikor a Karib-tenger kalózai filmek főhősét, Jack Sparrow kapitányt a Fekete Gyöngy hajóval együtt lerántja a mélybe egy hatalmas csápokkal rendelkező szörnyeteg, a Kráken. Eddig azt hittük, hogy a teherautó méretű, hajózúzó polip csak kitaláció, matrózlegendák és mítoszok szörnye, de óriásit tévedtünk. A lény igenis létezett, a létezését japán tudósok bizonyították.

Valósággá vált a Kráken legendája – intelligens gyilkológépek voltak

A japán Hokkaidói Egyetem kutatói nemrég fosszilis kőzeteket vizsgáltak meg egy különleges eljárással: hajszálvékony rétegenként csiszolták le a kövületeket, majd hiperfelbontású fotók alapján felállítottak egy 3D-modellt, amelyből egy gigantikus, kitines állkapocs rajzolódott ki, amely semmihez sem hasonlított. A tudósok végül kiderítették, hogy egy különösen hatalmas és vérszomjas lény létezett több millió évvel az emberiség előtt, a dinoszauruszok korában. A fajtájától hemzsegtek a vizek.

A szárazföld királya a T-Rex volt, az óceánoké pedig a Mosasaurus nevű óriáspolip, amely a szakemberek becslése szerint 11 és 19 méter hosszú lehetett, akkora, mint egy kétemeletes busz.

A modellezett állkapocs vizsgálata során arra is rámutattak a tudósok, hogy a lények feltehetőleg felettébb intelligensek voltak, az agyuk működése rendkívül összetett lehetett – hasonlóan az emberek esetében megfigyelhető kétagyfélteki működéshez.

