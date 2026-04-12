Figyelnek minket? 13 ezer ember látta egyszerre az idegenek invázióját

Április 12-én van az Űrhajózás Világnapja, ezen a napon repült először az űrbe ember a szovjet asztronauta, Jurij Garagin személyében.

64 év telt el azóta, és sorra esnek ki az ufócsontvázak a szekrényből; összegyűjtöttük a három legrejtélyesebb történetet.

1990-ben például több ezer ember látott háromszög alakú ufókat az égen, amelyeket a belga légierő vadászgépei sem tudtak elfogni egy órás üldözés után sem.

Az emberiséget régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy van-e élet a Földön kívül. Ufó-észlelés 2026-ban is akadt már bőven, de évtizedekkel ezelőtt is többször ránk hozták az idegenek a frászt. Legalábbis azokra, akik vallják: az idegenek létezése nem kitaláció. Az Űrhajózás Világnapja április 12-én van, aminek most megadjuk a módját! Mutatjuk a három legrejtélyesebb észlelést, amitől biztos kitör a frász!

Április 12-én van az Űrhajózás Világnapja. Fotó: 123RF

Ma van az Űrhajózás Világnapja – íme a 3 legrejtélyesebb UFO-észlelés

A hivatalos szervek évtizedeken át legyintettek a különféle rejtélyes jelenségekre. Az azonosítatlan repülő tárgyakra általában tudományos magyarázatokat adtak, ám olyan X-akták is akadtak, amelyeket inkább a fiókba süllyesztettek. Hogy miért, talán örökre rejtély marad, de egy biztos: létezik olyan ufó-észlelés, amelynek több ezer szemtanúja volt, és olyan is akadt, amelyről egyenesen egy NASA-pilóta állította, hogy megtörtént.

Az Űrhajózás Világnapja április 12-ére, vasárnapra, azaz pont a mai napra esik, amikor is egy történelmi pillanat előtt hajol meg az egész világ: 1961. április 12-én ezen a napon jutott ki az első ember a világűrbe a szovjet asztronauta, Jurij Garagin személyében. A világűr első látogatója a Vosztok-1 űrhajóval startolt el a Bajkonuri űrrepülőtérről, hogy 108 perc alatt egyszer megkerülje a Földet. Mindennek már 64 éve,azóta pedig történt egy s más, amelyeket egytől egyig X-aktaként dokumentáltak. Máig záporoznak különféle beszámolók és ufós teóriák, amelyek azt hirdetik: az égbolt nem olyan néptelen, mint hittük.

Idegenek a Holdon

Ki ne ismerné Niel Armstrongot, az amerikai űrhajóst, aki összesen 8 napot töltött a világűrben. Az első Holdra szállást teljesítő Apollo-11 projekt űrhajósaként beírta magát a történelembe Buzz Aldrinnal együtt. Ahogy az lenni szokott, mindkettőjük összeesküvés-elméletek tárgya lett; többek között azt harsogták róluk, hogy nem voltak egyedül az idegen égitesten. A legenda szerint egy amatőr rádiós elcsípett egy titkosított csatornát, amelyen Armstrong izgatottan jelentette:

Figyelik őket.

Egy órás hajsza több ezer szemtanúval

Európa egyik leghíresebb ufó-észlelése 1990. március 30-án történt. Azon az éjszakán Belgiumban égtek a vonalak, összesen 13 ezer 500 ember tett bejelentést, hogy valami van az égen. A belga légvédelem által kiállított jelentések alapján nem volt kétség: 2600 szemtanú írásban megerősítette, hogy két háromszög alakú azonosítatlan égi objektumot (UFO) látott, amelyek piros, zöld és sárga fényt bocsátottak ki. Az eset miatt a belga kormány azonnal lépett, és két F16-os vadászgépet küldtek az égre. A gépek 1 órán át kilencszer próbálták radaron befogni azt ufókat, háromszor pedig sikerrel is jártak. Az eset sokáig foglalkoztatott mindenkit, az X-akta végül egy fiókban végezte.