Figyelnek minket? 13 ezer ember látta egyszerre az idegenek invázióját

Az emberiséget régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy van-e élet a Földön kívül. Ufó-észlelés 2026-ban is akadt már bőven, de évtizedekkel ezelőtt is többször ránk hozták az idegenek a frászt. Legalábbis azokra, akik vallják: az idegenek létezése nem kitaláció. Az Űrhajózás Világnapja április 12-én van, aminek most megadjuk a módját! Mutatjuk a három legrejtélyesebb észlelést, amitől biztos kitör a frász!
A hivatalos szervek évtizedeken át legyintettek a különféle rejtélyes jelenségekre. Az azonosítatlan repülő tárgyakra általában tudományos magyarázatokat adtak, ám olyan X-akták is akadtak, amelyeket inkább a fiókba süllyesztettek. Hogy miért, talán örökre rejtély marad, de egy biztos: létezik olyan ufó-észlelés, amelynek több ezer szemtanúja volt, és olyan is akadt, amelyről egyenesen egy NASA-pilóta állította, hogy megtörtént.
Az Űrhajózás Világnapja április 12-ére, vasárnapra, azaz pont a mai napra esik, amikor is egy történelmi pillanat előtt hajol meg az egész világ: 1961. április 12-én ezen a napon jutott ki az első ember a világűrbe a szovjet asztronauta, Jurij Garagin személyében. A világűr első látogatója a Vosztok-1 űrhajóval startolt el a Bajkonuri űrrepülőtérről, hogy 108 perc alatt egyszer megkerülje a Földet. Mindennek már 64 éve,azóta pedig történt egy s más, amelyeket egytől egyig X-aktaként dokumentáltak. Máig záporoznak különféle beszámolók és ufós teóriák, amelyek azt hirdetik: az égbolt nem olyan néptelen, mint hittük.
Ki ne ismerné Niel Armstrongot, az amerikai űrhajóst, aki összesen 8 napot töltött a világűrben. Az első Holdra szállást teljesítő Apollo-11 projekt űrhajósaként beírta magát a történelembe Buzz Aldrinnal együtt. Ahogy az lenni szokott, mindkettőjük összeesküvés-elméletek tárgya lett; többek között azt harsogták róluk, hogy nem voltak egyedül az idegen égitesten. A legenda szerint egy amatőr rádiós elcsípett egy titkosított csatornát, amelyen Armstrong izgatottan jelentette:
Figyelik őket.
Európa egyik leghíresebb ufó-észlelése 1990. március 30-án történt. Azon az éjszakán Belgiumban égtek a vonalak, összesen 13 ezer 500 ember tett bejelentést, hogy valami van az égen. A belga légvédelem által kiállított jelentések alapján nem volt kétség: 2600 szemtanú írásban megerősítette, hogy két háromszög alakú azonosítatlan égi objektumot (UFO) látott, amelyek piros, zöld és sárga fényt bocsátottak ki. Az eset miatt a belga kormány azonnal lépett, és két F16-os vadászgépet küldtek az égre. A gépek 1 órán át kilencszer próbálták radaron befogni azt ufókat, háromszor pedig sikerrel is jártak. Az eset sokáig foglalkoztatott mindenkit, az X-akta végül egy fiókban végezte.
Noha sokszor említenek izgalmas észleléseket a hírekben, egy közel 20 évvel ezelőtt bekövetkezett eset az egész világsajtót bejárta: 2006. november 7-én a chicagói O’Hare repülőtéren, délután 4 óra 15 perckor az egyik ottani alkalmazott az égen egy fémes, korong-szerű tárgyat vett észre, amely két percig volt látható. Egy utasszállító gép épp arrafelé tartott, a United Airline járatán 12 utas kapott a szívéhez döbbenetében. Az ügyben végül nem indult komolyabb vizsgálat, az akta azóta is porosodik valahol.
Ebben a videóban Gordon Cooper, a NASA Merkúr programjának ex-űrhajósa vall arról, hogy 1951-ben a saját szemével látott idegen űrhajókat a Föld légterébe lépni:
