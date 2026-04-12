Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
UFO-észlelés az Űrhajózás Világnapján

Figyelnek minket? 13 ezer ember látta egyszerre az idegenek invázióját

rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 20:15
űrhajóföldönkívüli űrhajóufó-észlelésvilágnap
Houston, irány a csillagok! Az Űrhajózás Világnapja április 12-én van. Ekkor nemcsak a technológiai bravúrokat ünnepeljük, hanem az ismeretlen iránti határtalan kíváncsiságot is. Na de mi van akkor, ha ez a kíváncsiság a világűr túlsó feléről is megvan? Összegyűjtöttük a legrejtélyesebb jelenségeket, UFO-észleléseket!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Április 12-én van az Űrhajózás Világnapja, ezen a napon repült először az űrbe ember a szovjet asztronauta, Jurij Garagin személyében.
  • 64 év telt el azóta, és sorra esnek ki az ufócsontvázak a szekrényből; összegyűjtöttük a három legrejtélyesebb történetet.
  • 1990-ben például több ezer ember látott háromszög alakú ufókat az égen, amelyeket a belga légierő vadászgépei sem tudtak elfogni egy órás üldözés után sem.

Az emberiséget régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy van-e élet a Földön kívül. Ufó-észlelés 2026-ban is akadt már bőven, de évtizedekkel ezelőtt is többször ránk hozták az idegenek a frászt. Legalábbis azokra, akik vallják: az idegenek létezése nem kitaláció. Az Űrhajózás Világnapja április 12-én van, aminek most megadjuk a módját! Mutatjuk a három legrejtélyesebb észlelést, amitől biztos kitör a frász!

Űrsétán lévő asztronauta és egy ember egy űrhajóban az Űrhajózás Világnapja alkalmából
Április 12-én van az Űrhajózás Világnapja. Fotó: 123RF

A hivatalos szervek évtizedeken át legyintettek a különféle rejtélyes jelenségekre. Az azonosítatlan repülő tárgyakra általában tudományos magyarázatokat adtak, ám olyan X-akták is akadtak, amelyeket inkább a fiókba süllyesztettek. Hogy miért, talán örökre rejtély marad, de egy biztos: létezik olyan ufó-észlelés, amelynek több ezer szemtanúja volt, és olyan is akadt, amelyről egyenesen egy NASA-pilóta állította, hogy megtörtént.

Az Űrhajózás Világnapja április 12-ére, vasárnapra, azaz pont a mai napra esik, amikor is egy történelmi pillanat előtt hajol meg az egész világ: 1961. április 12-én ezen a napon jutott ki az első ember a világűrbe a szovjet asztronauta, Jurij Garagin személyében. A világűr első látogatója a Vosztok-1 űrhajóval startolt el a Bajkonuri űrrepülőtérről, hogy 108 perc alatt egyszer megkerülje a Földet. Mindennek már 64 éve,azóta pedig történt egy s más, amelyeket egytől egyig X-aktaként dokumentáltak. Máig záporoznak különféle beszámolók és ufós teóriák, amelyek azt hirdetik: az égbolt nem olyan néptelen, mint hittük.

Idegenek a Holdon

Ki ne ismerné Niel Armstrongot, az amerikai űrhajóst, aki összesen 8 napot töltött a világűrben. Az első Holdra szállást teljesítő Apollo-11 projekt űrhajósaként beírta magát a történelembe Buzz Aldrinnal együtt. Ahogy az lenni szokott, mindkettőjük összeesküvés-elméletek tárgya lett; többek között azt harsogták róluk, hogy nem voltak egyedül az idegen égitesten. A legenda szerint egy amatőr rádiós elcsípett egy titkosított csatornát, amelyen Armstrong izgatottan jelentette:

Figyelik őket.

Egy órás hajsza több ezer szemtanúval

Európa egyik leghíresebb ufó-észlelése 1990. március 30-án történt. Azon az éjszakán Belgiumban égtek a vonalak, összesen 13 ezer 500 ember tett bejelentést, hogy valami van az égen. A belga légvédelem által kiállított jelentések alapján nem volt kétség: 2600 szemtanú írásban megerősítette, hogy két háromszög alakú azonosítatlan égi objektumot (UFO) látott, amelyek piros, zöld és sárga fényt bocsátottak ki. Az eset miatt a belga kormány azonnal lépett, és két F16-os vadászgépet küldtek az égre. A gépek 1 órán át kilencszer próbálták radaron befogni azt ufókat, háromszor pedig sikerrel is jártak. Az eset sokáig foglalkoztatott mindenkit, az X-akta végül egy fiókban végezte.

A tizenkettő egy nagy észlelés

Noha sokszor említenek izgalmas észleléseket a hírekben, egy közel 20 évvel ezelőtt bekövetkezett eset az egész világsajtót bejárta: 2006. november 7-én a chicagói O’Hare repülőtéren, délután 4 óra 15 perckor az egyik ottani alkalmazott az égen egy fémes, korong-szerű tárgyat vett észre, amely két percig volt látható. Egy utasszállító gép épp arrafelé tartott, a United Airline járatán 12 utas kapott a szívéhez döbbenetében. Az ügyben végül nem indult komolyabb vizsgálat, az akta azóta is porosodik valahol.

Ebben a videóban Gordon Cooper, a NASA Merkúr programjának ex-űrhajósa vall arról, hogy 1951-ben a saját szemével látott idegen űrhajókat a Föld légterébe lépni:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
