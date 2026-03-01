Újabb felvétel a rejtélyes 3I/ATLAS-ról: a következmények végzetesek is lehetnek az emberiség számára!

Újabb felvételek jelentek meg a 3I/ATLASról, a csillagközi objektumról, amelyről egyesek úgy vélik, csupán egy másik Naprendszerből érkező üstökös, míg mások szerint biztos, hogy ufó. Így van ezzel a Harvard fizikusa, Avi Loeb professzor is, aki szerint a fotó, amelyen az látható, hogy az objektum port és gázt lövell ki magából, arra utal: egy fenyegető idegen űrhajóval állunk szemben.

Ufó lenne a 3I/ATLAS? Fotó: Unsplash.com

Az új felvételt az Európai Űrügynökség egy űrszondája készítette, és arról számoltak be, hogy az objektum fényessége drámai mértékben megnőtt a két hónappal ezelőtti fotókhoz képest, amikor az égitest a Földhöz legközelebb haladt el.

Az üstökös apró magját (amely nem látható) egy fényes gázburok, az úgynevezett kóma veszi körül. Hosszú csóva nyúlik el az üstököstől, és sugarak, kilövellések, áramlatok és szálak nyomai is megfigyelhetők

- közölte az ESA február 26-án.

Továbbra is ufónak vélik néhányan a 3I/ATLAS-t

A harvardi asztrofizikus, Avi Loeb azonban továbbra is véli, hogy az objektum akár egy idegen civilizáció felderítő szondája is lehet. Épp ezért szerinte az objektum különös fénylése, a bolygók pályájához illeszkedő röppályája, valamint a szokatlan mozgása csak ufóra utalhat, sőt, kifejezetten ellenséges űreszköz is lehet, ami miatt az emberiségnek fel kell készülnie.

Ha a hipotézis helyesnek bizonyul, a következmények akár végzetesek is lehetnek az emberiség számára, és védelmi intézkedésekre lehet szükség

- jelentette ki, hozzátéve: eddig összesen 14 anomáliát azonosított a 3I/ATLAS-ról, írja a DailyStar.