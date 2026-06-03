Érdekes bemutatkozás: nem mindennapi helyen találtak rá a Google még meg nem jelent okosórájára

Randy Pitchford, a Gearbox társalapítója nemrég posztolta a közösségi oldalán, hogy egy barátja búvárkodás közben, a Karib-tenger mélyén talált egy okosórát. A megtaláló, miután alaposan átvizsgálta a leletet, rájött, hogy ez valószínűleg a még meg nem jelent okosóra lehet. A fényképek alapján az óra hátlapján halványan megfigyelhetőek a belegravírozott Google és a Pixel Watch 5 felirat.

Az okosóra hátlapja segített megoldani a rejtélyt Fotó: X / Randy Pitchford @DuvalMagic

Felröppentek a pletykák a Google okosóra körül

Az eszköz ugyan lemerült, de a beépített tartalék energiának köszönhetően még volt benne kevés életerő, így a pontos időt még meg tudta mutatni az okosóra. A hátlapon leolvasható jelzések alapján az érkező funkciókra is lehet következtetni: pulzusmérő, alváskövetés, véroxigénszint-mérő, de a specifikációit is láthattuk: az óra 45 mm-es méretű lesz ultraszélessávú technológiával, EDA-szenzorral. Az első posztot követően pár órával Pitchford megosztotta, hogy sikerült megtalálni az óra tulajdonosát, és már meg is szervezték az eszköz visszajuttatását.

A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFE — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026

A közösségi oldalakon vita alakult ki, hogy valóban az új Google Pixel Watch 5 látható a képen, vagy csak egy ügyes trükknek vagyunk áldozatai. Többen arra gyanakodnak, hogy mivel dizájn szempontjából ugyanúgy néz ki, mint az elődje, így valószínűleg csak megszerkesztették a hátlapon szereplő feliratot. Az óriáscég nem közölt semmit, ahogy a hivatalos megjelenést sem, de augusztusban tartja az új Pixel eszközök bemutatóeseményét.

A szivárgások és lebukások mindennaposak a tech cégeknél, több nagyobb botrány is történt már korábban abból, hogy megjelenés előtt nyilvánosságra kerültek adatok, képek vagy személyesen lehetett látni egy prototípust.

A leghíresebb a 2010-es eset, amikor az Apple egyik szoftvermérnöke, Gray Powell egy sörözőben hagyta az átmulatott születésnapja után az új iPhone 4 prototípusát, amely egy korábbi széria tokjába volt elrejtve. A telefont megtalálta egy ott lévő férfi, majd a Gizmodo nevű oldalnak eladta, nem kevesebb, mint 5000 dollárért. Az eset odáig fajult, hogy a Gizmodo szétszerelte a telefont és az egész világnak megmutatta még a premier előtt, Steve Jobs pedig személyesen kereste fel a blog szerkesztőjét és a férfit, aki megmutatta ország-világnak a telefont.