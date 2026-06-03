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Érdekes bemutatkozás: nem mindennapi helyen találtak rá a Google még meg nem jelent okosórájára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors okosóra
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 11:00
búvárkodásGoogle Pixel Watch
Furcsa módon került elő egy okosóra, amelyről eddig még semmit nem tudott a világ. Randy Pitchford, a Gearbox Software társalapítója osztotta meg az okosóra esetét, aminek hatására megindultak a találgatások.

Randy Pitchford, a Gearbox társalapítója nemrég posztolta a közösségi oldalán, hogy egy barátja búvárkodás közben, a Karib-tenger mélyén talált egy okosórát. A megtaláló, miután alaposan átvizsgálta a leletet, rájött, hogy ez valószínűleg a még meg nem jelent okosóra lehet. A fényképek alapján az óra hátlapján halványan megfigyelhetőek a belegravírozott Google és a Pixel Watch 5 felirat.

kiadatlan google okosóra
Az okosóra hátlapja segített megoldani a rejtélyt Fotó: X / Randy Pitchford @DuvalMagic

Felröppentek a pletykák a Google okosóra körül

Az eszköz ugyan lemerült, de a beépített tartalék energiának köszönhetően még volt benne kevés életerő, így a pontos időt még meg tudta mutatni az okosóra. A hátlapon leolvasható jelzések alapján az érkező funkciókra is lehet következtetni: pulzusmérő, alváskövetés, véroxigénszint-mérő, de a specifikációit is láthattuk: az óra 45 mm-es méretű lesz ultraszélessávú technológiával, EDA-szenzorral. Az első posztot követően pár órával Pitchford megosztotta, hogy sikerült megtalálni az óra tulajdonosát, és már meg is szervezték az eszköz visszajuttatását.

A közösségi oldalakon vita alakult ki, hogy valóban az új Google Pixel Watch 5 látható a képen, vagy csak egy ügyes trükknek vagyunk áldozatai. Többen arra gyanakodnak, hogy mivel dizájn szempontjából ugyanúgy néz ki, mint az elődje, így valószínűleg csak megszerkesztették a hátlapon szereplő feliratot. Az óriáscég nem közölt semmit, ahogy a hivatalos megjelenést sem, de augusztusban tartja az új Pixel eszközök bemutatóeseményét.

A szivárgások és lebukások mindennaposak a tech cégeknél, több nagyobb botrány is történt már korábban abból, hogy megjelenés előtt nyilvánosságra kerültek adatok, képek vagy személyesen lehetett látni egy prototípust.

A leghíresebb a 2010-es eset, amikor az Apple egyik szoftvermérnöke, Gray Powell egy sörözőben hagyta az átmulatott születésnapja után az új iPhone 4 prototípusát, amely egy korábbi széria tokjába volt elrejtve. A telefont megtalálta egy ott lévő férfi, majd a Gizmodo nevű oldalnak eladta, nem kevesebb, mint 5000 dollárért. Az eset odáig fajult, hogy a Gizmodo szétszerelte a telefont és az egész világnak megmutatta még a premier előtt, Steve Jobs pedig személyesen kereste fel a blog szerkesztőjét és a férfit, aki megmutatta ország-világnak a telefont.

Tavaly szintén az Apple buktatta le saját magát azzal, hogy az egyik dolgozójuk a nyílt utcán tesztelte az iPhone 17 Pro prototípus kameráját. A tesztelő az Apple székház környékén volt, látszólag biztonsági felügyelettel, de a képek hamar körbementek az összes közösségi oldalon. Az esetet megelőzve már felröppentek pletykák, hogyan fog kinézni az eszköz, ezek a képek pedig csak alátámasztották a szóbeszédet.

 

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