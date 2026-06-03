Rossz hír az utazóknak – leálltak a repterek, több mint 500 járatot töröltek

A portugáliai országos sztrájk nemcsak a közlekedést, hanem az oktatást és az egészségügyi szolgáltatásokat is érinti. Az ország több része, köztük a repterek is, jelentős problémákba ütközött.

Portugáliában leálltak a repterek Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Miért álltak le portugáliában a repterek?

Portugália legnagyobb szakszervezete, a CGTP által meghirdetett munkabeszüntetésben többek között a vasúti dolgozók, a légiutas‑kísérők, a tömegközlekedési személyzet és a turizmusban dolgozók is részt vesznek.

Ricardo Penarróias, a TAP Air Portugal légiutas‑kísérőit képviselő szakszervezet elnöke elmondta, hogy mintegy 500 járatot fenyeget törlés vagy jelentős késés. A közlemény szerint 79 járat még közlekedett, ezeket követően azonban az összes további járatot törölték a nap végéig. Az Air Europa törölte minden járatát Madrid és Lisszabon, valamint Porto között; az easyJet és a Ryanair járatait is érintheti a változás.

A sztrájkot a munkaügyi reformok elleni tiltakozásul hirdették meg, amelyek a szakszervezetek szerint megkönnyítenék a vállalatok számára az alkalmazottak elbocsátását, és feloldanák a kiszervezés korlátozását.

Mindez a hónapokig tartó fennakadások után történik, amelyeket az EU új EES (belépési/kilépési) rendszere okozott. A rendszert 2025 októberében vezették be, és április 10‑én vált teljes körűvé.

A biometrikus határellenőrzések - amelyek minden, Európán keresztül utazó brit útlevéllel rendelkező személyre vonatkoznak - hosszú késéseket eredményeztek a kontinens számos pontján. Áprilisban a milánói Linate repülőtéren több érkező utas is elájult vagy rosszul lett a hosszan kígyózó sorok miatt - írja a Metro.