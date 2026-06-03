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Fiatal katona mentett életet, kétszer is újraélesztette az utcán haldokló idős férfit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors katona
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 11:35
Újraélesztéséletmentés
A kadét egy buszmegállóban cselekedett. A katona gyors reakciójának köszönhetően menekült meg az idős férfi élete.
CJA
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Egy fiatal katona gyors reakciója mentette meg egy idős férfi életét egy buszmegállóban.

Katona mentette meg egy idős férfi életét
Katona mentette meg egy idős férfi életét Fotó: unsplash.com

Buszmegállóban mentett életet a katona

Olajos Álmos, a Bocskai István Református Oktatási Központ harmadéves kadétja éppen a 148-as autóbusz Orgonás utcai megállójában állt, amikor egy idős férfi rosszul lett.

A fiatal azonnal cselekedett, és kétszer is újraélesztette a férfit, amíg a mentők ki nem érkeztek.  Az esetről a Honvédelmi Minisztérium számolt be, amely szerint az eset jól példázza a kadétképzés jelentőségét:

Jól mutatja, hogy a kadétképzés során megszerzett tudás, a lélekjelenlét és a felelősségteljes hozzáállás a mindennapokban is rendkívüli jelentőséggel bírhat.

 

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