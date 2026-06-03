Fiatal katona mentett életet, kétszer is újraélesztette az utcán haldokló idős férfit

Egy fiatal katona gyors reakciója mentette meg egy idős férfi életét egy buszmegállóban.

Katona mentette meg egy idős férfi életét Fotó: unsplash.com

Buszmegállóban mentett életet a katona

Olajos Álmos, a Bocskai István Református Oktatási Központ harmadéves kadétja éppen a 148-as autóbusz Orgonás utcai megállójában állt, amikor egy idős férfi rosszul lett.

A fiatal azonnal cselekedett, és kétszer is újraélesztette a férfit, amíg a mentők ki nem érkeztek. Az esetről a Honvédelmi Minisztérium számolt be, amely szerint az eset jól példázza a kadétképzés jelentőségét: