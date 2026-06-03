Brutális tömegkarambol a IV. kerületben: A mentősök éppen ellátják a sérülteket

Összeütközött egy kisteherautó, egy kisbusz és egy személygépkocsi Budapest IV. kerületében, az Óceán-árok utca és a Hajló utca kereszteződésében.

Brutális tömegkarambol a IV. kerületben: lezárták az utat. Fotó: unsplash.com

A fővárosi hivatásos tűzoltók rögzítették és áramtalanították a járműveket, amelyekben egy-egy ember utazott. A helyszínen vannak a mentők is. A gépkocsik két sávot elfoglalnak az érintett kereszteződésben - írja a katasztrófavédelem.