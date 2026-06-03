Hihetetlen fotók terjednek Katalin hercegnéről – nehéz helyzetbe került a királyi család

A mesterséges intelligencia fejlődése egészen új problémát okozhat a brit királyi családnak. Egyre több olyan hamis kép és videó jelenik meg ugyanis a közösségi médiában, amiken a család tagjai láthatók, noha a felvételek valójában soha nem készültek el.

A mesterséges intelligencia miatt fájhat a királyi család feje / Fotó: AFP

A királyi család harca az MI-vel

A technológia fejlődésének köszönhetően ma már könnyedén előállíthatók olyan képek, amik megtévesztően valódinak tűnnek. A közösségi oldalakat rendszeresen elárasztják olyan, az MI által generált tartalmak, amelyeken például Vilmos herceg, Katalin hercegné vagy a gyermekeik szerepelnek. Egyes felhasználók számára ezek a fotók teljesen hitelesnek látszanak. Az utóbbi időben olyan, a mesterséges intelligenciával készült fényképek és fotók is elterjedtek, amik azt sugallták, hogy a királyi család tagjai különböző vállalkozásokat reklámoznak, vagy olyan helyzetekben szerepelnek, amik valójában soha nem történtek meg.

Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója szerint mindez komoly fejtörést okozhat a palotának. Úgy véli, a monarchia számára rendkívül fontos a nyilvánosság előtti megítélés, ezért a valósághű hamis képek terjedése hosszú távon nagy kárt tehet a család hírnevében. A szakértő a Mirrornak elmondta, a probléma azért különösen bonyolult, mert egyre nehezebb megkülönböztetni a valódi és a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakat. Amennyiben hamis információk és élethű képek kezdenek terjedni, az jelentősen befolyásolhatja azt, ahogyan az emberek a királyi családot látják.

Ha hamis információk és élethű képek terjednek el, a család nyilvánosság előtt kialakult képe megváltozhat, sőt, akár csorbát is szenvedhet

- jelentette ki Jennie.

A mesterséges intelligencia veszélyeivel kapcsolatban korábban már Harry herceg és Meghan Markle is megszólalt. A pár 2026-ban több ismert közéleti szereplővel együtt aláírt egy nyílt levelet, amely a „szuperintelligens” mesterséges intelligencia fejlesztésének korlátozását sürgette. Harry herceg a kezdeményezéshez fűzött üzenetében azt hangsúlyozta, a mesterséges intelligenciának az emberiséget kell szolgálnia, nem pedig helyettesítenie azt. Szerinte a valódi fejlődés mércéje nem a sebesség, hanem az, hogy mennyire bölcsen használják az új technológiát.