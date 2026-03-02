Valójában a víz alól érkeznek az idegenek? Meglepő felfedezést tettek a tudósok

Egy új kutatás arra utal, hogy ufók gyűlhetnek össze az Egyesült Államok partjainál található víz alatti kanyonok környékén. Ez egy fontos kérdést vet fel: vajon titokzatos járművek működhetnek az óceán mélyén?

Ufókat találtak az óceánban? Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Ufók az óceánban?

Több mint 80 000 jelentés elemzése során koncentrált észlelési csoportokat talált egy kutató a meredek tengeralatti kanyonok közelében. Antoni Wedzikowski független tanulmánya a kriptoföldi hipotézist teszteli. Ez a hipotézis azt állítja, hogy az azonosítatlan légi jelenségek nem távoli bolygókról, hanem a Földön rejtett, nem emberi intelligenciától származhatnak.

A kutatás egy földrajzi anomáliát is feltárt: a csoportosulási mintázatok csak a nyugati parton jelentek meg, a keleti parton vagy a Mexikói-öböl térségében nem. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a megállapítások nem támasztanak alá semmilyen víz alatti eredetet.

A varsói székhelyű ügyvéd és független kutató elmondta: a jelentett katonai incidensek miatt lett a kriptoföldi hipotézis az utóbbi években ismét felkapott.

Ezek közül az egyik legismertebb eset 2004 novemberében történt, amikor a USS Nimitz fedélzetén a pilóták több azonosítatlan tárgyat észleltek, amelyek mintegy 25 000 méteres magasságból ereszkedtek lefelé. David Fravor parancsnok később elmondta, hogy látott egy fehér, kapszula alakú járművet, amelyet „TicTac”-nak neveztek el, és ez látszólag intelligensen reagált az ő manővereikre.

Wedzikowski ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az eredmények nem bizonyítják, hogy azonosítatlan járművek bukkannának elő az óceánból. Hozzátette, meglepődött azon, hogy korábban senki sem végzett ilyen szisztematikus elemzést a nyilvánosan elérhető adatokból. Most azért publikálja kutatásait, hogy más kutatókat is arra ösztönözzön, hogy ellenőrizzék az ő eredményit - írja a Daily Mail.