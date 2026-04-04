Szenzáció a Marson: Megszólalt a NASA a rejtélyes süvegről, ami lázban tartja a világot! 

Különös, fémesen csillogó, leginkább egy partisapkára emlékeztető tárgyat szúrt ki a Curiosity marsjáró a Gale-kráter porában. Vajon egy idegen civilizáció szemetét fújja a marsi szél, vagy csak az elménk játszik velünk? A NASA próbálja hűteni a kedélyeket, de egy harvardi asztrofizikus szerint túl egyszerű lenne ráfogni mindent a természetre.

Egy rejtélyes, szabályos alakú tárgy hever a Mars kietlen porában, és senki sem tudja biztosan, mi az Fotó: unsplash.com

Csak a képzeletünk játszik velünk?

A NASA szóvivője a New York Postnak igyekezett rövidre zárni a találgatásokat. Szerintük nincs szó földönkívüli buliról, csupán egy apró, alig egycentis kődarabról, amit a marsi szél formált ilyen bizarr alakúra. A szakemberek szerint a jelenség mögött a pareidolia áll: ez az a pszichológiai trükk, amikor az emberi agy ismerős alakzatokat – arcokat, állatokat vagy épp sapkákat – lát bele teljesen véletlenszerű formákba, például felhőkbe vagy sziklákba.

Rengeteg olyan marsi követ láttunk már, amik egy bizonyos szögből nézve valamilyen ismerős tárgyra hasonlítanak

– hűtötte le a kedélyeket a NASA képviselője.

Rejtélyes roncs vagy csak egy fura szikla a Mars felszínén?

Nem mindenki nyeli le azonban a „szeles” magyarázatot. Avi Loeb, a Harvard neves asztrofizikusa szerint a NASA érvelése sántít. A tudós úgy véli, ha valóban a szél koptatta volna ilyen szabályos, hengeres formára a követ, akkor látnunk kellene hasonló darabokat a környéken –írja a People.

A felvételen tisztán látszik, hogy a környezetében nincs még egy ilyen rendellenes objektumhoz hasonlítható kő. Ha ez tényleg csak egy kőzet, látnunk kellene belőle más példányokat is

– jelentette ki határozottan Loeb.

Nem ez az első furcsaság

A Mars felszíne tele van optikai csalódásokkal. Korábban láttak már a kutatók mackófejre hasonlító dombot, de lencsevégre kaptak már „nyitott könyvnek” látszó sziklát, sőt, még popcornra emlékeztető köveket is. Bár a NASA szerint ezek mind a természet játékai, a „partisapka” körüli vita jól mutatja: amíg nem fogjuk meg saját kezűleg, addig bármi – és annak az ellenkezője is – igaz lehet a vörös bolygón.