Rejtély: egyre másra tűnnek el az UFO-szakértők

Egy nyugdíjas légierő-tábornok tűnt el nemrégiben, miközben Új-Mexikóban túrázott. Úgy sejtik, az eset összefüggésben állhat a férfi UFO-kutatásaival. Ráadásul az eset kísértetiesen hasonlít egy korábbi ügyhöz, mely során a kollégájának is hasonló körülmények közt veszett nyoma.

Az UFO-kapcsolatai miatt tűnhetett el nyomtalanul a nyugalmazott légierő-tábornok / Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Rejtélyes eltűnések: több UFO-szakértőnek veszett nyoma

A Bernalillo megyei seriff hivatalának jelentése szerint csak egy hátizsákot, pénztárcát és .38-as kaliberű revolvert vitt magával a 68 éves William Neil McCasland amerikai vezérőrnagy február 27-én. Eltűnése újabb találgatásokat idézett elő a korábban eltűnt személyek vizsgálatában, különösen egykori kolléganője, Monica Reza ügyében. Megdöbbentő véletlen, hogy Reza is túrázás közben tűnt el.

A tábornok felesége, Susan McCasland egy közösségi média-bejegyzésben szólalt meg, hogy tiszta vizet öntsön a férje eltűnésével kapcsolatos téves információk kapcsán.

Igaz, hogy Neilnek rövid ideig volt kapcsolata az UFO-közösséggel. Ez a kapcsolat nem ok arra, hogy valaki elrabolja Neilt. Bár ebben a pillanatban, amikor semmilyen jelét nem látjuk, talán a legjobb hipotézis az, hogy földönkívüliek emelték fel az űrhajójukra. Azonban a Sandia-hegység felett nem jelentettek űrhajót

- jelentette ki a feleség.

Kilenc hónappal korábban Monica Reza, az Aerojet Rocketdyne anyagtudósa tűnt el túrázás közben Los Angeles közelében. Egy férfitól alig 30 lépésre haladt, amikor nyoma veszett; a testét sosem találták meg. Reza jelentős szerepet játszott fejlett űripari anyagok és a hajtómű-technológia fejlesztésében, ami kapcsolatba hozta William McCasland tábornokkal.

Az időbeli átfedés és a két eset hátborzongatóan hasonló részletei online összeesküvés-elméleteket szültek, amelyek összekapcsolják őket. McCasland rejtélyes eltűnése mindössze hat nappal azután történt, hogy Donald Trump elnök ígéretet tett az ufókkal és földönkívüli élettel kapcsolatos régóta várt dokumentumok kiadására.

McCasland otthon hagyta a telefonját, ami szokatlan volt tőle. A hatóságok kiterjedt keresést indítottak, de nem találtak bűncselekményre utaló jelet. Bár felmerültek egészségi aggályok, hivatalosan nem tartották zavart állapotúnak - írja a The Sun.