Te hányadik reinkarnációdat éled a Földön? Lehet, hogy a lelked már sokkal öregebb, mint te magad – Teszteld

Lehet, hogy a lelked mélyén te is érezted már úgy, hogy megmagyarázhatatlan tapasztalatok és bölcsességek birtokában vagy. Ha igen, érdemes pár percet szánnod a reinkarnációs teszt kitöltésére. Könnyen lehet, hogy a lelked jóval idősebb nálad, és nem ez az első rodeója. Válaszolj pár kérdésre, és kiderül!
A reinkarnáció jeleinek segítségével megbizonyosodhadunk arról, hogy lelkünk öregebb nálunk. Számos jelzéssel találkozhatunk, mégis az egyik legérdekesebb mind közül a megmagyarázhatatlan félelmek és fóbiák megjelenése.
Úgy tartják, hogy egy korábbi élet emlékei és tapasztalatai lenyomatot hagynak a lelkünkön, és továbböröklődnek a következő reinkarnáció alkalmával. Megjelenhetnek szorongás, indokolatlan undor vagy félelem formájában is. Ha ilyesmit tapasztalsz, egy korábbi életed traumájának hatása alatt állhatsz.
De vajon hány ilyen és ehhez hasonló élményt rejteget még a lelked? Hány élet tapasztalatát hordozod magadban? Válaszolj a teszt minden kérdésére, és kiderül!
Te még egy friss, fiatal lélek lehetsz, aki talán először jár a Földön. Nincs vagy csak csekély lenyomata van a korábbi létezésednek. A tapasztalataid most kezdik egyedivé formálni a lelkedet.
Biztosan nem ez a lelked első élete. Reinkarnációs értelemben már egy tapasztalt lovas vagy, aki erősen kötődik a jelen kihívásaihoz, de nem felejtette el azt sem, mi történt vele korábban.
Le se tagadhatnád, hogy mennyi bölcsességet és tapasztalatot hordozol magadban. A tesztből egyértelműen kirajzolódik, hogy számos reinkarnációt tudhatsz magad mögött. Erős intuícióval és mély benyomásokkal rendelkezel a világ működéséről. A lelked már sok mindent látott. Az is lehet, hogy ez az utolsó ciklusod a Földön.
A következő videóból megismerheted azt a 12 jelet, amely arra utal, hogy már számos korábbi életed volt:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.