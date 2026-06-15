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Meditáló női alak a reinkarnációs tesztben.

Te hányadik reinkarnációdat éled a Földön? Lehet, hogy a lelked már sokkal öregebb, mint te magad – Teszteld

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 16:15
reinkarnációteszt
Gyakran mondják rád, hogy bölcsebb vagy a korodnál? Sokszor látod el tanáccsal a barátaidat, szeretteidet? Lehet, hogy benned is egy öreg lélek lakozik, és ez az utolsó reinkarnációd a Földön? Ha így van, ez a cikk nem véletlenül jött szembe veled! Töltsd ki különleges személyiségtesztünket, és derítsd ki, milyen idős vagy valójában!
Boncza Léda
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Lehet, hogy a lelked mélyén te is érezted már úgy, hogy megmagyarázhatatlan tapasztalatok és bölcsességek birtokában vagy. Ha igen, érdemes pár percet szánnod a reinkarnációs teszt kitöltésére. Könnyen lehet, hogy a lelked jóval idősebb nálad, és nem ez az első rodeója. Válaszolj pár kérdésre, és kiderül!

Egy férfi sziluettje a hegyen éjszaka a tesztben.
Reinkarnációs teszt: vajon milyen idős a lelked valójában? / Fotó: Dima Zel / shutterstock
  • A reinkarnáció elmélete szerint a lélek több életet is megélhet.
  • Bizonyos jelek, mint például a déjà vu és a visszatérő álmok, egy korábbi élet lenyomatai lehetnek.
  • A reinkarnációs teszt segít kideríteni, milyen idős a lelked.
  • Válaszolj a kérdésekre, hogy megtudd az igazságot.

Reinkarnációs teszt: vajon milyen idős a lelked?

A reinkarnáció jeleinek segítségével megbizonyosodhadunk arról, hogy lelkünk öregebb nálunk. Számos jelzéssel találkozhatunk, mégis az egyik legérdekesebb mind közül a megmagyarázhatatlan félelmek és fóbiák megjelenése.

Úgy tartják, hogy egy korábbi élet emlékei és tapasztalatai lenyomatot hagynak a lelkünkön, és továbböröklődnek a következő reinkarnáció alkalmával. Megjelenhetnek szorongás, indokolatlan undor vagy félelem formájában is. Ha ilyesmit tapasztalsz, egy korábbi életed traumájának hatása alatt állhatsz.

De vajon hány ilyen és ehhez hasonló élményt rejteget még a lelked? Hány élet tapasztalatát hordozod magadban? Válaszolj a teszt minden kérdésére, és kiderül!

  1. Kezdjük az alapokkal: hiszel a karmában?
    A) Nem
    B) Talán
    C) Határozottan igen
  2. Hallgatsz a szívedre, a belső hangodra?
    A) Racionális alkat vagyok
    B) Mondhatni, intuitívnak tartom magam
    C) Igen, és a legtöbbször beigazolódnak a sejtéseim
  3. Milyen gyakran találkozol a déjà vu érzésével?
    A) Soha
    B) Egyszer-kétszer előfordult már
    C) Rendszeresen
  4. Milyen gyakran vannak visszatérő álmaid?
    A) Soha
    B) Havonta
    C) Hetente
  5. Szokott olyan érzésed lenni, hogy nem azt az életet éled, amelyet neked szántak?
    A) Sokszor eszembe jut
    B) Néha elgondolkodom rajta
    C) Ritkán
  6. Gondoltál már arra, hogy rossz évszázadban születtél?
    A) Soha
    B) Igen, néha
    C) Gyakran
  7. El tudod képzelni, hogy az életed folytatódik a halál után?
    A) Nem igazán
    B) Talán
    C) Igen

Értékelés:

Jógázó nő árnyéka a naplementében a tesztben.
Számold össze, melyik betűjelből szerezted a legtöbbet a teszt során, hogy megtudd, milyen idős a lelked! / Fotó: KieferPix / shutterstock

Legtöbb A) válasz:

Te még egy friss, fiatal lélek lehetsz, aki talán először jár a Földön. Nincs vagy csak csekély lenyomata van a korábbi létezésednek. A tapasztalataid most kezdik egyedivé formálni a lelkedet.

Legtöbb B) válasz:

Biztosan nem ez a lelked első élete. Reinkarnációs értelemben már egy tapasztalt lovas vagy, aki erősen kötődik a jelen kihívásaihoz, de nem felejtette el azt sem, mi történt vele korábban.

Legtöbb C) válasz:

Le se tagadhatnád, hogy mennyi bölcsességet és tapasztalatot hordozol magadban. A tesztből egyértelműen kirajzolódik, hogy számos reinkarnációt tudhatsz magad mögött. Erős intuícióval és mély benyomásokkal rendelkezel a világ működéséről. A lelked már sok mindent látott. Az is lehet, hogy ez az utolsó ciklusod a Földön.

A következő videóból megismerheted azt a 12 jelet, amely arra utal, hogy már számos korábbi életed volt:

Ezeket a teszteket se hagyd ki:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu