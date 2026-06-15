Te hányadik reinkarnációdat éled a Földön? Lehet, hogy a lelked már sokkal öregebb, mint te magad – Teszteld

Lehet, hogy a lelked mélyén te is érezted már úgy, hogy megmagyarázhatatlan tapasztalatok és bölcsességek birtokában vagy. Ha igen, érdemes pár percet szánnod a reinkarnációs teszt kitöltésére. Könnyen lehet, hogy a lelked jóval idősebb nálad, és nem ez az első rodeója. Válaszolj pár kérdésre, és kiderül!

Reinkarnációs teszt: vajon milyen idős a lelked valójában? / Fotó: Dima Zel / shutterstock

A reinkarnáció elmélete szerint a lélek több életet is megélhet.

Bizonyos jelek, mint például a déjà vu és a visszatérő álmok, egy korábbi élet lenyomatai lehetnek.

A reinkarnációs teszt segít kideríteni, milyen idős a lelked.

Válaszolj a kérdésekre, hogy megtudd az igazságot.

Reinkarnációs teszt: vajon milyen idős a lelked?

A reinkarnáció jeleinek segítségével megbizonyosodhadunk arról, hogy lelkünk öregebb nálunk. Számos jelzéssel találkozhatunk, mégis az egyik legérdekesebb mind közül a megmagyarázhatatlan félelmek és fóbiák megjelenése.

Úgy tartják, hogy egy korábbi élet emlékei és tapasztalatai lenyomatot hagynak a lelkünkön, és továbböröklődnek a következő reinkarnáció alkalmával. Megjelenhetnek szorongás, indokolatlan undor vagy félelem formájában is. Ha ilyesmit tapasztalsz, egy korábbi életed traumájának hatása alatt állhatsz.

De vajon hány ilyen és ehhez hasonló élményt rejteget még a lelked? Hány élet tapasztalatát hordozod magadban? Válaszolj a teszt minden kérdésére, és kiderül!

Kezdjük az alapokkal: hiszel a karmában?

A) Nem

B) Talán

C) Határozottan igen Hallgatsz a szívedre, a belső hangodra?

A) Racionális alkat vagyok

B) Mondhatni, intuitívnak tartom magam

C) Igen, és a legtöbbször beigazolódnak a sejtéseim Milyen gyakran találkozol a déjà vu érzésével?

A) Soha

B) Egyszer-kétszer előfordult már

C) Rendszeresen Milyen gyakran vannak visszatérő álmaid?

A) Soha

B) Havonta

C) Hetente Szokott olyan érzésed lenni, hogy nem azt az életet éled, amelyet neked szántak?

A) Sokszor eszembe jut

B) Néha elgondolkodom rajta

C) Ritkán Gondoltál már arra, hogy rossz évszázadban születtél?

A) Soha

B) Igen, néha

C) Gyakran El tudod képzelni, hogy az életed folytatódik a halál után?

A) Nem igazán

B) Talán

C) Igen

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