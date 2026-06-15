Mit jelent, ha magas a trigliceridem?

Mi a triglicerid, és miért fontos?

A triglicerid a vérzsírok egyik típusa, amely a vérben kering, és a szervezet egyik legfontosabb energiaraktáraként szolgál. Testünk az étkezés során az elfogyasztott kalóriákat, amelyeket szervezetünk nem használ fel, trigliceridekké alakítja, és ezeket zsírszövetekben tárolja. Később, amikor a szervezetnek energiára van szüksége, például két étkezés között, a hormonok felszabadítják ezeket a triglicerid-raktárakat, hogy energiát biztosítsanak számunkra.

A magas trigliceridszint fontos jelzés lehet a szervezet állapotáról / Fotó: Getty Images

A trigliceridek, másnéven neutrális zsírok, nem csupán energiát biztosítanak, hanem a belső szerveket is védik. A triglicerid szerepe tehát több, mint egyszerű zsírraktározás.

A trigliceridszint rendszeres ellenőrzése azért lényeges, mert a tartósan magasabb értékek összefüggésbe hozhatók bizonyos krónikus betegségekkel pl. szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulása. Továbbá hozzájárulhat az érelmeszesedéshez is, ami szívrohamhoz és stroke-hoz vezethet.

Ha odafigyelsz az egészségedre a mindennapokban – legyen szó mozgásról, táplálkozásról vagy mentális jólétről –, már azzal is rengeteget teszel önmagadért. Mégis előfordulhatnak váratlan megbetegedések, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Ezért érdemes hosszú távon is gondoskodni egészségünkről, például egy olyan biztosítással, ami komolyabb betegségek esetén is védelmet nyújt. Az NN Egészség Útlevél egészségbiztosítás segítségével korszerű külföldi gyógykezelést vehetsz igénybe meghatározott súlyos betegségek esetén.

Milyen tünetekkel járhat a magas trigliceridszint?

A magas trigliceridszint tünetei nem mindig egyértelműek, ezért sokszor "néma kockázatnak" is nevezik. Sokan élnek évekig magas trigliceridszinttel anélkül, hogy tudnának róla. Néhány esetben azonban jelentkezhet:

fáradtság

hirtelen súlynövekedés

hasi fájdalom

gyakori fejfájás

vöröses, sárgás, barnás lerakódások a bőrön (xanthoma)

Nagyon magas értékeknél akár akut hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat, mely hirtelen jelentkező, erős, hasi fájdalommal, hányingerrel, hányással és lázzal jár.