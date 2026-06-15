Ki volt Oliver Tree, a híres énekes, aki 32 évesen halt meg helikopter-balesetben?

Gyászol a sztárvilág, az egész zenei szakmát megrázta Oliver Tree halálhíre! Az amerikai énekes-dalszerző és előadóművész 32 éves korában egy helikopterbaleset következtében vesztette életét Rio de Janeiro-ban. A különleges stílusáról, egyedi megjelenéséről és világszerte ismert slágereiről híres zenész éppen a világ körüli turnéján vett részt, amikor bekövetkezett a tragédia. De ki is volt valójában Oliver Tree, a poliamor énekes, aki a vagyonát más zenészekre hagyta családja helyett?
A végzetes baleset 2026. június 14-én történt Rio de Janeiro-ban. A hatóságok tájékoztatása szerint két helikopter ütközött össze a levegőben a város nyugati részén. Az egyik helikopter egy elektromos autókat tároló telepre zuhant, ahol a becsapódás után tűz ütött ki, és több jármű is lángra kapott. A szerencsétlenségben összesen hat ember vesztette életét, köztük Oliver Tree. A brazil hatóságok szerint nem voltak túlélők. Az áldozatok között szerepelt az argentin YouTube-sztár, Gaspar 'Gaspi' Prim, több utas, valamint a két pilóta is. A baleset pontos okát a légügyi hatóságok vizsgálják.
Oliver Tree Nickell 1993-ban született a kaliforniai Santa Cruz-ban. Már fiatal korában érdeklődni kezdett a zene iránt, és tinédzserként kezdte építeni karrierjét. Az évek során fokozatosan alakította ki azt a különleges művészi világot, amely végül világszerte ismertté tette. A zenész nem csupán dalairól volt híres. Védjegyévé vált jellegzetes frizurája, a túlméretezett ruhái és a gyakran abszurd humorral átszőtt videoklipjei, amelyeket gyakran saját maga rendezett.
Oliver Tree karrierje a 2010-es évek második felében kapott komoly lendületet, amikor több dala is világhírűvé vált az interneten. Az áttörést a 'When I’m Down' című száma hozta meg számára, majd később olyan slágerekkel hódította meg a közönséget, mint a 'Life Goes On', a 'Miss You' vagy az 'Alien Boy'. Ezek a dalok százmilliós lejátszási számokat értek el a streamingplatformokon. Oliver Tree első nagylemeze, az Ugly Is Beautiful 2020-ban jelent meg, amelyet később a Cowboy Tears, az Alone in a Crowd és a 2026-ban kiadott Love You Madly Hate You Badly követett. Pályafutása során számos ismert előadóval dolgozott együtt, mint például Skrillex, Bebe Rexha, Diplo vagy Robin Schulz. A híres énekest épp karrierje csúcsán, a koncertturnéja közben érte a tragédia. Oliver Tree halála előtt nem sokkal Brazíliában lépett fel, majd a tervek szerint Európában folytatta volna koncertsorozatát. Következő állomása pedig Lisszabon lett volna.
De nemcsak a karrierje, a magánélete is gyakran került a figyelem középpontjába. Korábban kapcsolatban élt Melanie Martinez énekesnővel, és több interjúban is nyíltan beszélt a szakításukról. Majd ezt követően bevallotta, hogy kipróbálta a poliamoriát, és rájött, hogy ez az, ami most neki való. A rengeteg utazás és munka miatt ugyanis nincs lehetősége egy monogám párkapcsolatot fenntartani, így inkább ezt a szokatlan párkapcsolati formát választotta.
Oliver Tree halálhírére rajongók milliói kezdtek megemlékezni az előadóról a közösségi médiában. Számos zenész, producer és internetes tartalomgyártó fejezte ki részvétét. Bebe Rexha X oldalán ezt írta:
Teljesen sokkolt a hír. Éppen New Yorkban tartottam az album-dedikálást, amikor meghallottam Oliver Tree-ről szóló hírt. Nem tudom elhinni. Együtt vettünk fel egy dalt a 'Dirty Blonde' albumra. Olyan okos volt. Szenvedélyes. Tehetséges. Kedves. Nagyon szomorú vagyok. Nyugodjon békében.
Diplo Instagram oldalán pedig egy közös képpel emlékezett meg az énekesről.
Oliver Tree egyik legutolsó interjúban arról nyilatkozott, hogy vagyonát halála után egy fiatal művészeket támogató alapítványra kívánja hagyni, mert fontosnak tartotta a feltörekvő tehetségek támogatását:
Az az elképzelésem, hogy ha meghalok, az összes pénz visszakerül a művészekhez. Ezért létrehoztam egy alapítványt, a Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses nevet viseli...
Oliver Tree mindössze 32 évet élt, mégis maradandó nyomot hagyott a modern popkultúrában. Zenéje, humora és különleges személyisége miatt rajongók milliói emlékeznek majd rá.
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