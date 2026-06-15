Ki volt Oliver Tree, a híres énekes, aki 32 évesen halt meg helikopter-balesetben?

Gyászol a sztárvilág, az egész zenei szakmát megrázta Oliver Tree halálhíre! Az amerikai énekes-dalszerző és előadóművész 32 éves korában egy helikopterbaleset következtében vesztette életét Rio de Janeiro-ban. A különleges stílusáról, egyedi megjelenéséről és világszerte ismert slágereiről híres zenész éppen a világ körüli turnéján vett részt, amikor bekövetkezett a tragédia. De ki is volt valójában Oliver Tree, a poliamor énekes, aki a vagyonát más zenészekre hagyta családja helyett?

Oliver Tree helikopterbalesetben vesztette életét Rio de Janeiro-ban (Fotó: Casey Flanigan / imageSPACE / MediaPunch / Northfoto)

Oliver Tree helikopterbalesetben vesztette életét 2026. június 14-én Rio de Janeiro-ban

helikopterbalesetben vesztette életét 2026. június 14-én Rio de Janeiro-ban A híres énekest épp karrierje csúcsán, a turnéja közben érte a tragédia

A 32 éves énekes egy árva centet sem hagyott családjára, minden vagyonát fiatal zenészek kapják majd.

Oliver Tree helikopter-balesetben vesztette életét

A végzetes baleset 2026. június 14-én történt Rio de Janeiro-ban. A hatóságok tájékoztatása szerint két helikopter ütközött össze a levegőben a város nyugati részén. Az egyik helikopter egy elektromos autókat tároló telepre zuhant, ahol a becsapódás után tűz ütött ki, és több jármű is lángra kapott. A szerencsétlenségben összesen hat ember vesztette életét, köztük Oliver Tree. A brazil hatóságok szerint nem voltak túlélők. Az áldozatok között szerepelt az argentin YouTube-sztár, Gaspar 'Gaspi' Prim, több utas, valamint a két pilóta is. A baleset pontos okát a légügyi hatóságok vizsgálják.

De ki is volt Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell 1993-ban született a kaliforniai Santa Cruz-ban. Már fiatal korában érdeklődni kezdett a zene iránt, és tinédzserként kezdte építeni karrierjét. Az évek során fokozatosan alakította ki azt a különleges művészi világot, amely végül világszerte ismertté tette. A zenész nem csupán dalairól volt híres. Védjegyévé vált jellegzetes frizurája, a túlméretezett ruhái és a gyakran abszurd humorral átszőtt videoklipjei, amelyeket gyakran saját maga rendezett.

Oliver Tree már 17 évesen világhírnévre tett szert (Fotó: Star Shooter / Northfoto)

Oliver Tree egészen fiatalon már világcsúcsra tört

Oliver Tree karrierje a 2010-es évek második felében kapott komoly lendületet, amikor több dala is világhírűvé vált az interneten. Az áttörést a 'When I’m Down' című száma hozta meg számára, majd később olyan slágerekkel hódította meg a közönséget, mint a 'Life Goes On', a 'Miss You' vagy az 'Alien Boy'. Ezek a dalok százmilliós lejátszási számokat értek el a streamingplatformokon. Oliver Tree első nagylemeze, az Ugly Is Beautiful 2020-ban jelent meg, amelyet később a Cowboy Tears, az Alone in a Crowd és a 2026-ban kiadott Love You Madly Hate You Badly követett. Pályafutása során számos ismert előadóval dolgozott együtt, mint például Skrillex, Bebe Rexha, Diplo vagy Robin Schulz. A híres énekest épp karrierje csúcsán, a koncertturnéja közben érte a tragédia. Oliver Tree halála előtt nem sokkal Brazíliában lépett fel, majd a tervek szerint Európában folytatta volna koncertsorozatát. Következő állomása pedig Lisszabon lett volna.