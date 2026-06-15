Vakáció helyett pokoljárás: 3 csillagjegy, aki tönkreteheti a nyaralásod

A csillagok a vakáció megtervezésében is segítenek. Létezik három olyan jegy, akiknek a horoszkópjába kódolva van a feszültség. Őket inkább hagyjuk otthon, mert ha nem figyelünk elégé, a kisugárzásukkal az egész társaság útját képesek megmérgezni. Segítünk elkerülni a rossz élményeket a nyári horoszkóppal.
A hosszas készülődés, a méregdrága repülőjegyek és a hónapok óta dédelgetett álmok mind füstbe mehetnek, ha a kozmikus energiák nem megfelelően áramlanak a csapatban. Ha nem akarunk idegösszeomlást kapni, jobb, ha előre felkészülünk a várható pszichológiai hadviselésre, vagy egyszerűen csak otthon hagyjuk őket.
Nem létezik számukra olyan, hogy spontaneitás. Ha egy Szűzzel indulunk neki a nagyvilágnak, akkor már az első perctől kezdve meg kel küzdenetek a saját szabadságotokért. Ők azok, akik már öt hónappal az indulás előtt táblázatba rendezik a látnivalókat, percre pontosan beosztva a pisi szüneteket is. Ha a transzferbusz két percet késik, vagy a kiválasztott étteremben elfogyott a gluténmentes garnéla, a Szüzek belső világa azonnal összeomlik. Ezt az összeomlást pedig egy olyan passzív-agresszív panaszkodáshullámmal zúdítják a közelükben lévő emberekre, ami ráteheti a bélyeget a nyaralás hangulatára.
A Skorpiók legnagyobb hibája, hogy nem szólnak, ha bajuk van. Ők inkább a duzzogást és a lelki terrort választják. Ha valamin megsértődnek, olyan nehéz, fojtogató energiát árasztanak magukból, hogy a szállodai szobában szinte vágni lehet majd a feszültséget. A velük való nyaralás egy folyamatos aknamezőn járás, ahol a pihenés helyett arra kell koncentrálni, hogy szegény Skorpió nehogy felrobbanjon.
A Bakok számára a nyaralás nem kikapcsolódás, hanem egy újabb letudandó feladat. Egész idő alatt a munkájukon fognak agyalni. Aki megpróbálja elterelni a figyelmüket más felé, az megkaphatja, hogy mennyire komolytalan és produktum nélküli lény hozzá képest. A Bakok merev, földhözragadt energiái egyszerűen megölik a kirándulások könnyedségét, mert sosem hagyják abba a kritizálást.
Szóval érdemes idén kétszer is meggondolni, kit fogadunk útitársnak.
Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a csillagjegyekről:
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