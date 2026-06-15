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Vakáció helyett pokoljárás: 3 csillagjegy, aki tönkreteheti a nyaralásod

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vakáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 16:00 / FRISSÍTÉS: 2026. június 15. 16:41
nyári horoszkópnyaralásasztrológia
Érdemes megválogatnunk, kivel megyünk nyaralni, mert vannak olyan útitársak, akik a legjobban induló vakációt is képesek rémálommá változtatni. Elég egyetlen rossz karakter a csapatban, aki hazavághatja a kirándulást. A nyári horoszkópunk segít megválogatni az útitársaid.
Pópity Balázs
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A csillagok a vakáció megtervezésében is segítenek. Létezik három olyan jegy, akiknek a horoszkópjába kódolva van a feszültség. Őket inkább hagyjuk otthon, mert ha nem figyelünk elégé, a kisugárzásukkal az egész társaság útját képesek megmérgezni. Segítünk elkerülni a rossz élményeket a nyári horoszkóppal.

Nyári horoszkóp: az anyósülésen egy Skorpió nő utazi, aki éppen duzzog.
Nyári horoszkóp: nem midegy, kivel mész nyaralni / Fotó: fast-stock / Shutterstock
  • Egyes jegyek, ha valami nem a patikamérlegen kiszámolt menetrend szerint alakul, azonnal átmennek terrorista üzemmódba.
  • Mások nem mondják meg, mi a bajuk, csak megfagy körülöttük a levegő.
  • Ez a három jegy olyan tudattalan spirituális blokkokat hoz magával, amik szó szerint elszívják a környezetükben lévők életenergiáját.

A hosszas készülődés, a méregdrága repülőjegyek és a hónapok óta dédelgetett álmok mind füstbe mehetnek, ha a kozmikus energiák nem megfelelően áramlanak a csapatban. Ha nem akarunk idegösszeomlást kapni, jobb, ha előre felkészülünk a várható pszichológiai hadviselésre, vagy egyszerűen csak otthon hagyjuk őket.

Nyári horoszkóp: 3 csillagjegy, akivel rémálom a nyaralás

Szűz csillagjegy

Nem létezik számukra olyan, hogy spontaneitás. Ha egy Szűzzel indulunk neki a nagyvilágnak, akkor már az első perctől kezdve meg kel küzdenetek a saját szabadságotokért. Ők azok, akik már öt hónappal az indulás előtt táblázatba rendezik a látnivalókat, percre pontosan beosztva a pisi szüneteket is. Ha a transzferbusz két percet késik, vagy a kiválasztott étteremben elfogyott a gluténmentes garnéla, a Szüzek belső világa azonnal összeomlik. Ezt az összeomlást pedig egy olyan passzív-agresszív panaszkodáshullámmal zúdítják a közelükben lévő emberekre, ami ráteheti a bélyeget a nyaralás hangulatára.

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók legnagyobb hibája, hogy nem szólnak, ha bajuk van. Ők inkább a duzzogást és a lelki terrort választják. Ha valamin megsértődnek, olyan nehéz, fojtogató energiát árasztanak magukból, hogy a szállodai szobában szinte vágni lehet majd a feszültséget. A velük való nyaralás egy folyamatos aknamezőn járás, ahol a pihenés helyett arra kell koncentrálni, hogy szegény Skorpió nehogy felrobbanjon.

Bak csillagjegy

A Bakok számára a nyaralás nem kikapcsolódás, hanem egy újabb letudandó feladat. Egész idő alatt a munkájukon fognak agyalni. Aki megpróbálja elterelni a figyelmüket más felé, az megkaphatja, hogy mennyire komolytalan és produktum nélküli lény hozzá képest. A Bakok merev, földhözragadt energiái egyszerűen megölik a kirándulások könnyedségét, mert sosem hagyják abba a kritizálást.

Szóval érdemes idén kétszer is meggondolni, kit fogadunk útitársnak. 

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a csillagjegyekről:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu