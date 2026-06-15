Vakáció helyett pokoljárás: 3 csillagjegy, aki tönkreteheti a nyaralásod

A csillagok a vakáció megtervezésében is segítenek. Létezik három olyan jegy, akiknek a horoszkópjába kódolva van a feszültség. Őket inkább hagyjuk otthon, mert ha nem figyelünk elégé, a kisugárzásukkal az egész társaság útját képesek megmérgezni. Segítünk elkerülni a rossz élményeket a nyári horoszkóppal.

Nyári horoszkóp: nem midegy, kivel mész nyaralni / Fotó: fast-stock / Shutterstock

Egyes jegyek, ha valami nem a patikamérlegen kiszámolt menetrend szerint alakul, azonnal átmennek terrorista üzemmódba.

Mások nem mondják meg, mi a bajuk, csak megfagy körülöttük a levegő.

Ez a három jegy olyan tudattalan spirituális blokkokat hoz magával, amik szó szerint elszívják a környezetükben lévők életenergiáját.

A hosszas készülődés, a méregdrága repülőjegyek és a hónapok óta dédelgetett álmok mind füstbe mehetnek, ha a kozmikus energiák nem megfelelően áramlanak a csapatban. Ha nem akarunk idegösszeomlást kapni, jobb, ha előre felkészülünk a várható pszichológiai hadviselésre, vagy egyszerűen csak otthon hagyjuk őket.

Nyári horoszkóp: 3 csillagjegy, akivel rémálom a nyaralás

Szűz csillagjegy

Nem létezik számukra olyan, hogy spontaneitás. Ha egy Szűzzel indulunk neki a nagyvilágnak, akkor már az első perctől kezdve meg kel küzdenetek a saját szabadságotokért. Ők azok, akik már öt hónappal az indulás előtt táblázatba rendezik a látnivalókat, percre pontosan beosztva a pisi szüneteket is. Ha a transzferbusz két percet késik, vagy a kiválasztott étteremben elfogyott a gluténmentes garnéla, a Szüzek belső világa azonnal összeomlik. Ezt az összeomlást pedig egy olyan passzív-agresszív panaszkodáshullámmal zúdítják a közelükben lévő emberekre, ami ráteheti a bélyeget a nyaralás hangulatára.

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók legnagyobb hibája, hogy nem szólnak, ha bajuk van. Ők inkább a duzzogást és a lelki terrort választják. Ha valamin megsértődnek, olyan nehéz, fojtogató energiát árasztanak magukból, hogy a szállodai szobában szinte vágni lehet majd a feszültséget. A velük való nyaralás egy folyamatos aknamezőn járás, ahol a pihenés helyett arra kell koncentrálni, hogy szegény Skorpió nehogy felrobbanjon.