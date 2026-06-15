Brutális korkülönbség: “A 60 éves pasim 23 évesen ejtett teherbe”

Közelít a négy évtizedhez annak a párnak a korkülönbsége, akiknek most született meg az első közös gyermekük. Az internet népe persze igencsak éles kritikákat fogalmazott meg róluk, őket azonban mindez egy cseppet sem zavarja. A húszas évei elején járó lány és a lassan nyugdíjaskorba lépő férfi nem is lehetne boldogabb.

Lennie és Phil közt igen jelentős, közel négy évtizedes korkülönbség van

Fotó: YouTube

Idősotthonban ismerkedtek meg: a korkülönbség sem zavarja őket

Lennie és Phil története három évvel ezelőtt kezdődött. Ugyanabban az idősotthonban dolgoztak, a fiatal lányt pedig lenyűgözte az idős férfi munkabírása. Ez volt az, ami levette a lábáról.

“Phil kertészkedett. Keményen dolgozó férfinak tűnt, nekem pedig soha nem volt még keményen dolgozó pasim, így ez elkezdett vonzani” – magyarázta Lennie a Love Don't Judge kamerái előtt, hozzátéve: eleinte visszafogottabban, majd egyre látványosabban flörtölt a férfival, annak azonban nem esett le, mit is akar tőle a fiatal lány. Lennie végül konkrétan szembesítette Philt a ténnyel: bele van zúgva.

A pár igen hamar összecsiszolódott: összeköltöztek, majd a lány teherbe esett. Ekkor mindössze 23 éves volt. Azóta pedig a baba már meg is érkezett. A családjuk is elfogadta az igen komoly korkülönbséget, és azt, hogy Phil immár 60 éves, de az internet népe kevésbé elnéző. “Hagyjátok már! Olyan cuki a nagypapájával!” – jelentette ki valaki cinikusan a párt látva, míg más red flagként jellemezte a kapcsolatot, és kijelentette: a lány elpocsékolja a benne rejlő lehetőségeket az idős férfi oldalán.



