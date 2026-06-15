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A legjobb naptejek közül választó nő krémezi az arcát.

Kezdődik a nagy naptejvadászat: mutatjuk a legjobb termékeket, amelyek extra védelmet nyújtanak nyáron

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 16:45
fényvédelemnaptejUV-sugárzás
Napfény, strand és gondtalan kikapcsolódás? Hidd el, ebben csak akkor lehet részed, ha gondoskodsz a megfelelő fényvédelemről. És mivel rendkívül nehéz megtalálni az igazán hatásos termékeket, mi összegyűjtöttük neked a legjobb naptejeket. Íme a lista!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A nyár a feltöltődés és a szabadtéri programok időszaka, azonban nem feledkezhetünk meg a megfelelő fényvédelemről sem, hiszen ezek a termékek manapság már nemcsak a leégés elleni védekezés eszközei, hanem a tudatos bőrápolás alapjai. A kínálat viszont végtelen – bőrbarát összetevők, innovatív formulák, könnyű textúrák, magas faktorszám –, ezért rendkívül nehéznek bizonyulhat a legjobb naptej kiválasztása. Ebből kifolyólag 5 olyan terméket mutatunk be, amelyekkel önfeledten élvezheted a forró hónapokat.

A legjobb naptejek közül választó nő krémezi magát a strandon.
Íme a legjobb naptejek, ha nem akarsz vagyonokat költeni! / Fotó: Shutterstock
  • Nyáron rendkívül fontos az UV-sugárzás elleni védekezés.
  • Ha a megfelelő naptejet alkalmazod, elkerülheted a leégést, megakadályozhatod a bőröd öregedését, és kellemesen hidratálhatod a testedet.
  • 5 hatékony naptejet gyűjtöttünk össze, amelyek tökéletes védelmet nyújtanak.

Top 5 legjobb naptej, ha nem akarsz vagyonokat költeni, de minőségi termékre vágysz

Nyáron sokan keresik az árnyékot vagy bújnak kalap alá, hogy elrejtőzzenek a káros sugarak elől. Azonban a leégés elleni legjobb védekezés a magas faktorú, azaz 30-as vagy afölötti fényvédő használata, ami még a tűző napon is óvja a bőrünket. Emellett nemcsak a legjobb naptej kiválasztása kulcsfontosságú, hanem annak rendszeres és bőséges alkalmazása is. Ezért összegyűjtöttük a leghatékonyabb termékeket, amelyekre nem kell vagyonokat költened, és kitűnően védenek a napsugárzás ellen. Nézzük is a listát!

SUNDANCE naptej

A SUNDANCE napteje az egész testen alkalmazható, és azonnali védelmet nyújt az UVA- és UVB-sugarak ellen. Formulájának köszönhetően hidratálja a száraz bőrt, amelyet puhává és simává varázsol. Ha fürdőbe, a Balcsira vagy a tengerre készülsz, oda is bátran magaddal viheted a terméket, mivel vízálló.

SUNDANCE Naptej FF30 magas fényvédelemmel (200 ml) – 2299 Forint
Fotó: dm.hu

Douglas naptej

Ha biztosra akarsz menni, akkor válaszd a Douglas naptejét, amely nemcsak nagyszerű védelmet nyújt, hanem elősegíti a barnulást is. Formulájának köszönhetően gyorsan felszívódik, illetve tartósabbá teszi a megszerzett barnaságot. Mesés színről álmodozol leégés nélkül? Akkor ezt a terméket vesd be!

Douglas High-Protection Body Lotion SPF50 legjobb naptej.
Douglas High-Protection Body Lotion SPF50 (200 ml) – 7490 Forint
Fotó: douglas.hu

Uriage naptej

Bár nagyon sok naptej ragacsos, ennek a terméknek már a felvitele is kellemes élményt nyújt, és nagyon hatékonyan véd a káros sugarak, illetve a fotóöregedés ellen. Textúrájának köszönhetően azonnal a bőrbe olvad, és nem nehezíti el azt. Emellett Uriage termálvizet tartalmaz, amely selymes bőrt varázsol neked.

UriageBariésun Silky Lotion SPF 50+ legjobb naptej.
UriageBariésun Silky Lotion SPF 50+ (100 ml) – 8500 Forint
Fotó: notino.hu

Beauty of Joseon naptej

A krém tökéletesen véd a napsugarak és az öregedés ellen, hiszen megakadályozza a fotóöregedés jeleinek kialakulását, a hiperpigmentációt, illetve az idő előtti ráncokat. Hatóanyagainak köszönhetően kellemesen ápolja a bőrt, kémiai és fizikai védőfaktorokat is tartalmaz.

Beauty Of Joseon Fényvédő krém probiotikumokkal SPF 50 legjobb naptej.
Beauty Of Joseon Fényvédő krém probiotikumokkal SPF 50 (50 ml) – 5720 Forint
Fotó: vivantis.hu

Rituals Sun Protection Stick fényvédő

Ez a stiftes termék nagyon egyszerűen felvihető, természetes, matt hatást nyújt, és egyáltalán nem ragad. Fehértea- és lótuszvirág-illatú, miközben szkvalán, aloe vera és alga keverékével táplálja a bőrt. Emellett a Balaton-parton is bátran bevetheted, mert vízálló, apró mérete miatt pedig utazáshoz is ideális.

Rituals Sun Protection Stick SPF 50+ legjobb naptej.
Rituals Sun Protection Stick SPF 50+ (20ml) – 7300 Forint
Fotó: rituals.com

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Ebből a videóból megtudhatod, miért olyan fontos a naptej használata:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu