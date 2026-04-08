Félelmetes dolgot állítanak a kutatók: az UFO-k léteznek és bármikor lecsaphatnak ránk

Kutatók szerint az univerzumban létezhet intelligens földönkívüli élet, amelynek technológiája messze meghaladja az emberiség képességeit, és akár egyetlen pillanat alatt elpusztíthatná a Földet. Az égen felbukkanó UFO-k így valódi veszélyt jelenthetnek.
A témát tovább erősítette Tim Burchett amerikai képviselő kijelentése, aki nemrég azt állította: ha az emberek tudnák, milyen információkat kapott az UFO-król, „éjszakánként nem tudnának aludni”. Dr. Don Donderi, a McGill Egyetem nyugalmazott professzora és az UFO-jelenségek hosszú ideje kutatója úgy véli, hogy a földönkívüliek technológiai fölénye egyértelmű.
Olyan technológiával és erővel rendelkeznek, amely felülmúlja a miénket
– mondta.
A szakértő szerint a tájékozott közvélemény már tisztában van azzal, hogy az UFO-k léteznek és olyan fejlett gépek, amelyeket az emberiség jelenleg nem képes megalkotni. Hozzátette: ezek az eszközök technológiailag fejlettebb intelligenciák irányítása alatt állnak. Donderi állítása szerint nincs olyan emberi intézmény, amely képes lenne megvédeni a Földet egy esetleges idegen beavatkozástól.
Gyakorlatilag teljes mértékben ki vagyunk szolgáltatva nekik
– fogalmazott.
Kutatásai évtizedek alatt gyűjtött adatokon alapulnak, amelyek tudományos elemzésekből, szemtanúk beszámolóiból és kormányzati forrásokból származnak. A témában korábban Barack Obama volt amerikai elnök is megszólalt, amikor egy podcastban arról beszélt: szerinte az idegenek léteznek, bár saját elnöksége alatt nem látott erre bizonyítékot.
Donald Trump szintén reagált a kérdésre, amikor bejelentette: kormánya megkezdte az idegen élettel kapcsolatos dokumentumok azonosítását és nyilvánosságra hozatalát. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem tudja biztosan, léteznek-e földönkívüliek, de „komoly emberektől” hallott furcsa repülő objektumokról.
Az Egyesült Államokban 2023-ban és 2024-ben több kongresszusi meghallgatást is tartottak az úgynevezett azonosítatlan anomális jelenségekről (UAP), amelyek a nemzetbiztonság szempontjából is egyre nagyobb figyelmet kaptak. A Pentagon elismerte, hogy katonai pilóták és szenzorok több száz ilyen esetet rögzítettek, azonban hangsúlyozták: nincs bizonyított bizonyíték arra, hogy ezek földönkívüli eredetűek lennének – írja a New York Post.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.