BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Félelmetes dolgot állítanak a kutatók: az UFO-k léteznek és bármikor lecsaphatnak ránk

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 05:30
Egyre aggasztóbb a helyzet. Az UFO-k technológiája elképzelhetetlen.

Kutatók szerint az univerzumban létezhet intelligens földönkívüli élet, amelynek technológiája messze meghaladja az emberiség képességeit, és akár egyetlen pillanat alatt elpusztíthatná a Földet. Az égen felbukkanó UFO-k így valódi veszélyt jelenthetnek.

Az UFO-technológia félelmetesebb mint gondolnánk.

UFO-technológia

A témát tovább erősítette Tim Burchett amerikai képviselő kijelentése, aki nemrég azt állította: ha az emberek tudnák, milyen információkat kapott az UFO-król, „éjszakánként nem tudnának aludni”. Dr. Don Donderi, a McGill Egyetem nyugalmazott professzora és az UFO-jelenségek hosszú ideje kutatója úgy véli, hogy a földönkívüliek technológiai fölénye egyértelmű. 

Olyan technológiával és erővel rendelkeznek, amely felülmúlja a miénket

– mondta. 

A szakértő szerint a tájékozott közvélemény már tisztában van azzal, hogy az UFO-k léteznek és olyan fejlett gépek, amelyeket az emberiség jelenleg nem képes megalkotni. Hozzátette: ezek az eszközök technológiailag fejlettebb intelligenciák irányítása alatt állnak. Donderi állítása szerint nincs olyan emberi intézmény, amely képes lenne megvédeni a Földet egy esetleges idegen beavatkozástól. 

Gyakorlatilag teljes mértékben ki vagyunk szolgáltatva nekik

– fogalmazott.

Kutatásai évtizedek alatt gyűjtött adatokon alapulnak, amelyek tudományos elemzésekből, szemtanúk beszámolóiból és kormányzati forrásokból származnak. A témában korábban Barack Obama volt amerikai elnök is megszólalt, amikor egy podcastban arról beszélt: szerinte az idegenek léteznek, bár saját elnöksége alatt nem látott erre bizonyítékot. 

Donald Trump szintén reagált a kérdésre, amikor bejelentette: kormánya megkezdte az idegen élettel kapcsolatos dokumentumok azonosítását és nyilvánosságra hozatalát. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem tudja biztosan, léteznek-e földönkívüliek, de „komoly emberektől” hallott furcsa repülő objektumokról. 

Az Egyesült Államokban 2023-ban és 2024-ben több kongresszusi meghallgatást is tartottak az úgynevezett azonosítatlan anomális jelenségekről (UAP), amelyek a nemzetbiztonság szempontjából is egyre nagyobb figyelmet kaptak. A Pentagon elismerte, hogy katonai pilóták és szenzorok több száz ilyen esetet rögzítettek, azonban hangsúlyozták: nincs bizonyított bizonyíték arra, hogy ezek földönkívüli eredetűek lennének – írja a New York Post.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
