Miley Cyrus pajzán üzenetet rejtett el a Hannah Montana különkiadásban

A Hannah Montana egykori üdvöskéje, Miley Cyrus egy 20. évfordulós különkiadással hozta vissza a 2000-es évek ikonikus sorozatának nosztalgiáját. Március 24-én került fel a Disney+-ra a meglepetésszerűen berobbant műsor, melyben a Hannah Montanát megformáló Miley mellett számos különleges vendég szerepelt, úgymint az apja, Billy Ray Cyrus és Selena Gomez, sőt, néhány titkos vallomás és leleplezés is elhangzott.

A reflektorfényben felnőve a 33 éves sztárnak voltak viharos évei, de ma már büszkén vállalja Disney-s kezdetét, mint hivatalos Disney-legenda. Miley még azt is bevallotta, hogy egy időben „titokban” randizott Dylan Sprouse-zal a Disney-s gyereksztár korszakuk alatt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne csempészte volna bele a saját humorát és stílusát a műsorba, például egy rejtett, explicit üzenettel.

Csak néhány néző szúrta ki, főleg azok, akik rajonganak a RuPaul's Drag Race-ért vagy RuPaul-ért, ahogy maga Miley is. Annyira rétegpoén és diszkrét, hogy a rajongók szerint a Disney talán észre sem vette.

Miley egy interjú során Alex Cooperrel beszélgetett, amikor megkérdezték tőle:

Mit gondolsz, mi volt az, ami már a legelső meghallgatáson kiemelt téged a Disney számára?

- hangzott a kérdés.

Hát… a karizma, egyediség, merészség és tehetség

- válaszolta kis gondolkodás után Miley.

A rajongók gyorsan kiszúrták, és ez is egy újabb példa arra, hogy Miley a RuPaul’s Drag Race-ből merít inspirációt. Ez az ikonikus betűszó a műsorban vált híressé, és az egyik dal címe is.

- Charisma (karizma)

- Uniqueness (egyediség)

- Nerve (merészség)

- Talent (tehetség)

A C.U.N.T. egy ismert szleng kifejezés a RuPaul’s Drag Race-ből, ami egy durva káromkodás angolul.

Miley még azt is bevallotta, hogy ez a különkiadás is csak azért jött létre, mert ő kezdte felkavarni az állóvizet. Már tavaly elkezdte pedzegetni az évfordulós terveket, utalva arra, hogy valami „különleges” készül - írja a LadBible.

Ezt a rossz szokást - bár szerintem jó tanács volt - Dolly Partontól tanultam. Azt mondta, ha azt akarod, hogy valami megtörténjen, reklámozd még azelőtt, hogy létezne. Így senki nem mondhat nemet. Szóval elkezdtem promózni egy Hannah Montana 20. évfordulós különkiadást, ami szó szerint nem is létezett

- magyarázta az énekesnő.